Show TV'ye Kıvanç Tatlıtuğ cezası

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un görüntülerini, "Kıvanç çakırkeyif, beline sarıldığı esmerin kim olduğunu bilmiyor bile olabilir" anonsuyla sunan Show TV'ye, 156 bin lira para cezası kesildi.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un bir kadınla görüntülerini, “Kıvanç Tatlıtuğ, çapkınlığı saman altından yürütüyor. Kıvanç çakırkeyif, beline sarıldığı esmerin kim olduğunu bilmiyor bile olabilir” anonsuyla sunan Show TV’ye, 156 bin lira para cezası kesildi. RTÜK , raporunda haberin hüküm veren ve rahatsız edici bir üslupla verildiğini belirterek, özel hayata ait görüntü ve durumların, mahremiyet sınırlarını ihlal niteliğindeki üslup, yorum ve vurgularla akratıldığı kararına vardı.