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Kıvanç Tatlıtuğ'dan sağlığı hakkında çıkan haberlere sitem

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde sağlığı hakkında çıkan haberlere sitem etti

07 Şubat 2014 09:15

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde bir çok medya kuruluşunda hakkında ciddi hastalığa yakalandığı ve tedavi görmeye başladığı yönündeki haberlere sitem ederek ailesinin bu duruma çok üzüldüğünü belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Twitter hesabından konuya ilişkin yayımladığı mesajlar şöyle:

- Gazetelerde hakkımda çıkan yanlış sağlık haberleri ile beni ve ailemi üzüyor, hem de herkesi yanlış bilgilendiriyorsunuz. Bir şahsın kendi kendine ürettiği bu haberleri,diğer yayın organları sorgulamadan,doktorlara yorum yaptırarak haber yapabiliyor ve bunu hiçkimse denetleyemiyor. Ne yazık!...

- Sayenizde her türlü hastalığa yakalandım, hatta sosyal medyada birkaç kez öldürüldüm...Artık buna son vermenizi istiyorum.

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