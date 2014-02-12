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Meryem Uzerli anne oldu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli anne oldu. Muhteşem Yüzyıl”ın Hürrem'i olarak tanınan güzel oyuncu doğumdan sonra bebeğinin elinin fotoğrafını paylaştı

12 Şubat 2014 09:46

Türkiye'de “Muhteşem Yüzyıl”ın Hürrem'i olarak ünlenen Meryem Uzerli, anne oldu. Uzerli, doğum sonrası sosyal paylaşım sitesinden mesaj yazdı;"Hoşgeldin bu dünyada benim sevgili canım Lara Uzerli. 10.02.2014 doğdun. Ben Allaha o kadar teşekkür ediyorum ki, sağlıklı dünyaya geldin! Ben allaha teşekkür ediyorum, çünkü bana güç verdi. Seni birinci günden itibaren koruyabildim, yaşıyorsun. Ve bu en büyük hediyem! Benim çok yakın arkadaşım Anadoğum da yanımdaydı ve tüm aileme, arkadaşlarıma ve size teşekkür etmek istiyorum! Dilekleriniz için... Sevginiz için! Çok sağolun!!"

Anne olan Meryem Uzerli Instagram hesabından bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı:

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