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Kültür-Sanat

Kitap fuarında Kürtçe'ye büyük ilgi

Satışlardan memnun olan Kürtçe yayıncılar en çok dil kitapları ile destanların satıldığını belirtiyor

14 Kasım 2014 15:15

TÜYAP Fuar Merkezi'nde süren İstanbul Kitap Fuarı'nda Kürtçe yayıncılar da var. Satışlardan memnun olan yayıncılar en çok dil kitapları ile destanların satıldığını söylüyor.

Fuarın müdavimlerinden Avesta Yayınları'nın yetkilisi Rahime Aktürk, yaklaşık 50 kitapla fuara katıldıklarını, en çok satan Kürtçe kitaplarının Jan Dost'un, Hesenê Metê'nin kitapları ile Celadet Bedirhan'ın gramer kitabı olduğunu belirtti.

 

‘Kürt Dil Kurumu olmalı’

 

Standart, ortak bir dilin okuyucu ve yazarlar açısından gerekliliğini ifade eden Aktürk, sorunlarının aşılması için "Kürt dil kurumu denilebilecek bir üst kuruma" ihtiyaç olduğunu belirtti. Rahime Aktürk, her halkta olduğu gibi Kürtlerin de kendi içinde fikir ayrılığı yaşamasının doğal olduğunu kaydederek, "Olağan olmayan şey bu ayrılıkların dile yansıması. Her kesim kendince bir "dil kurulu" yaratmış durumda. Bir ötekileştirme durumu var. Kürtler anadilde bir mili dil, ortak bir dil yaratmak zorundadırlar özellikle de yazım dilinde" dedi.

Fuara ilk kez katılan Sîtav Yayınevi'nin sorumlusu Qahir Bateyî de ilgiden memnun. Daha çok eğitim içerikli çocuk kitaplar ve sözlük sattıklarını açıklayan Bateyî, "Leyla Ataman'nın "Konjonktürel Kimlik Said-Kurdi, Said-i Tırki, Said-i Erebi" kitabı, Samed Behrengi'nin 9 çeviri kitabı, konuşma kılavuzu ve sözlükler çok satılıyor.

 

‘Kürtçe romanlar iyi gidiyor’

 

J&J Yayınları Sahibi Azad Zal ise 21 yeni kitapla katıldıkları fuarda, bazı kitapların ikinci baskısının yapıldığını dile getirdi. Kürt dili üzerinde çalışmaları olduğunu belirten Zal, J&J Yayınları arasında en çok roman ve sözlüklerin satıldığını belirterek şunları söyledi: "Gulgeş Deryaspi'nin Xezal adlı romanı, Ömer Dilsöz'ün ikinci baskılarını yaptığımız tüm kitapları, Cihan Roj'un Serkêş romanı ve Kristin Özbey'in kitapları ile sözlüklerimiz çok satıyor. Kürtçe yayınevlerine olan ilgi gittikçe artıyor."

Kürt Tarihi Dergisi Sahibi ve Peywend Yayınevi editörlerinden Dawud Rebiwar da, Kürtçe standlara gösterilen ilgiden memnuniyetini şöyle anlattı: "Kim ne derse desin bana göre Kürtçe'de dil anlamında büyük oranda bir standart sağlanmış durumda. Tüm Kürt yayınevlerine baktığınızda dil ve gramer anlamında aralarında çok büyük fark göremezsiniz. Var olan küçük dil sorunları da zaman için de çözülecektir. Bizim yayınevimiz yeni olmasına rağmen Kürtçe kitaplardan en çok Seydayê Tirêj'in Divanı'nı satıyor, ki onun birçok şiiri şarkı olarak da bestelendi. Onun dışında Ramazan Alan'ın 'Bir Dil Neden Yasaklanır?" kitabı üniversitelerin Kürtçe bölümlerinde okuyanlar tarafından çok ilgi görüyor. Yine Helim Yusuf ve Hesenê Metê'nin kitapları da çok sattığımız kitaplar arasında."

 

’Destanlara ilgi var’

 

AVA Yayınları sahibi ve editörü Ronî War ise Kürt destanlarının ve klasik Kürtçe eserlerin daha çok satıldığını belirtti.

Okurların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen War da Kürtçe destanların, klasiklerin ve romanların çok satıldığını ifade etti.

Yeni kurulan yayınevlerinden Rûpel Yayınevi'nin sorumlusu Nedim Baran ise farklı bir salonda stant açmak zorunda kalmalarının dezavantajını yaşadıklarını vurgulayarak, Doğru Yazım Klavuzu, Zinarê Xamo'nun Çocuk Hikayeleri Antolojisi, Mehmet Sıddık Kaya'nın Zaza Kürtler, İbrahim Seydo Aydoğan'ın Guman'ına ilginin büyük olduğunu kaydetti.

Okurlara, Kürt yazarlarla buluşma fırsatı da sunan İstanbul Kitap Fuarı 16 Kasım'a kadar kitap meraklılarını bekliyor. Kürtçe yayıncılar ise 2 numaralı salonda okurlarıyla buluşuyor. 

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