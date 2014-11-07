İstanbul Kitap Fuarı'nda çocuk ve gençler için etkinlikler düzenlenecek

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 8-16 Kasım 2014 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de kapılarını açacak. TÜYAP, çocuk ve genç okurlarına bu yıl dolu bir program hazırladı. Özellikle hafta içi günlerde farklı yaş grupları için yazarların katılımıyla söyleşi, okuma ve atölye çalışmaları gibi 57 etkinlik düzenlendi.

Yurtiçinden ve yurtdışından pek çok yazarın katılımıyla çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler yapılacak. Bu etkinliklerle çocuklar oyuncu, sinemacı, yazar, arkeolog ve hatta süperstar olup hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu onlarca etkinlik genç kitapseverleri bir araya getirecek.



Türkiye ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’nda söyleşi, panel, çocuk etkinlikleri ve dinletilerle birlikte 270 etkinlik gerçekleştirilecek.

33'üncü Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere girişin ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 5 TL’dir.

33'üncü İstanbul Kitap Fuarı, 24'üncü Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı-ARTİST 2014 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.