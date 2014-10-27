Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 8 Kasım'da başlıyor

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 8-16 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de kapılarını açmaya hazırlanan fuarda 850 yayınevi yer alacak.

Türk sinemasının 100. yılı olması sebebiyle fuarın bu yılki temalarından biri de 'Sinemamızın 100. Yılı' olacak. Bu kapsamda onur yazarı olarak seçilen Atilla Dorsay'ın sinema eleştirmenliği, oyuncu, yönetmen ve sinema yazarlarının katılımıyla yapılacak söyleşilerle konuşulacak ve bunun yanı sıra yaklaşık 50 etkinlik de bu tema etrafında düzenlenecek.

Onur konuğu Macaristan

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ülke olarak onur konuğu ise Macaristan olarak belirlendi. 'Macaristan: Bir Bahçeden Bir Bahçe'ye' başlığı altında Macar edebiyatı ve Macar kültürünün tanıtılacağı etkinliklerde, Macar edebiyatının en tanınmış yazarlarından Péter Esterházy, László Darvas, Dóra Csányi, Katalin Szegedi, Péter Zilahy, Tóth Krisztina, Spiró György, Mihály Hoppál, Timur Davletov, Fodor Pál, Dávid Géza ve Zsofia Mautner de konuk olarak katılacak. Ayrıca fuar katılımcıları bu yıl Macar müzikleri eşliğinde, Macar yemeklerinden tatma imkanı da bulabilecek.

Gabriel Garcia Marquez anılacak

Bu yıl içinde ölen Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya Büyükelçiliği'nin düzenleyeceği bir programla anılacak. 'Hayatı, Eserleri ve Türk Halkının Marquez'e Bakışı' başlığı altında düzenlenecek olan etkinlikte, Jaime Abello ve Seçkin Selvi konuşmacı olacak.

33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, hafta içi 10:00-19:00, hafta sonu ise 10:00-20:00 arasında açık kalacak. Kitap fuarı ile eşzamanlı olarak 24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı-ARTIST 2014 de gezilebilecek.