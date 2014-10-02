İstanbul'da 48 bin korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na aykırı nitelikte olan korsan kitapların satışına 2 ayrı operasyon düzenlendi. Kağıthane ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda 48 bin korsan kitap ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 30 Eylül'de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bir matbaaya düzenlenen baskında 25 bin kitap kapağı, 20 bin korsan kitap, 4 bin adet kapaksız kitap, 2 bin kitap forması, 2 bin sahte bandrol, 200 usulsüz bandrollü kitap, 750 metal kalıp, 5 kitap üretiminde kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan 2 pasaj içerisinde bulunan ve mescit gibi gösterilen deponun da aralarında bulunduğu 10 ayrı yere yapılan eş zamanlı baskınlarda 28 bin korsan kitap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.