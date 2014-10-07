Kitap fuarına dijital damga



Alanında dünyanın en büyüğü olan Frankfurt Kitap Fuarı Salı akşamı düzenlenen bir törenle başladı. Açılış töreninde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dijital piyasada telif haklarının küresel düzlemde yeniden tanımlanması gerektiğine vurgu yaptı. İnternetin dev veri şirketlerinin tekeline girmemesi uyarısında bulunan Steinmeier, Almanya ve Avrupa'daki internet sektörünü de büyük Amerikalı şirketlere karşı koymaya çağırdı.

Kitaplar dijitalleşiyor

Elektronik kitapların giderek daha fazla rağbet görmesi, basılı kitapların satış oranlarında gerilemeye neden oluyor. Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış gününde internet alışveriş sitesi Amazon, e-kitap okuyucusu Kindle'da sınırsız tarifeyi Almanya'da piyasaya sundu. Kullanıcılar ayda 9 euro 99 cent ödeyerek 650 bin elektronik kitaba ulaşabilecek.

Pazar gününe kadar açık kalacak olan Frankfurt Kitap Fuarı'nda bu yıl yaklaşık 100 ülkeden 7 bin branş temsilcisi yeni kitap ve dijital uygulamalarını sergileyecek. Bu yıl Finlandiya'nın konuk ülke olarak katıldığı fuarı 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.