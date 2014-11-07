33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını bugün açıyor

"Sinemamızın 100 Yılı" temasıyla düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 8-16 Kasım'da Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri buluşturacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, 8 Kasım'da kapılarını açacak.

Türkiye ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda, söyleşi, panel, çocuk etkinlikleri ve dinletilerle 270 etkinlik yer alacak.

Onur yazarı Atilla Dorsay

Türk sinemasının 100. yılını "Sinemamızın 100 Yılı" temasıyla selamlayan fuarın "onur yazarı" da T24 yazarı Atilla Dorsay olacak. Dorsay, kitapseverleri, sinemanın uzun yolculuğunu söyleşiler, paneller, müzik dinletileri ve sergilerle tanıklık etmeye davet etti.

Fuar süresince oyuncu, yönetmen ve yazarların katılımıyla Atilla Dorsay'ın sinema eleştirmenliği, yazarlığı ve yaşamı üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek. Sinema teması kapsamında 50 etkinlik düzenlenecek.

Tasarımını Sadık Karamustafa'nın gerçekleştirdiği "Renkli Sinemaskop Bir Hayat: Atilla Dorsay" sergisinde, Dorsay'ın yaşamı, sinema yolculuğu, çalışmaları ve eserlerinden tadımlık bir seçki gösterilecek.

Onur Konuğu Macaristan

Fuarın, Nazım Hikmet'in şiirine referansla sloganını "Bir Bahçeden Bir Bahçeye" olarak belirleyen onur konuğu Macaristan, 8-11 Kasım'da açık olacak Uluslararası Salon'da, Macar kültürünü kitapseverlerle buluşturacak bir program hazırladı.

Bu kapsamda, modern Macar edebiyatının yazarları Peter Esterhazy, Laszlo Darvas, Dora Csanyi, Katalin Szegedi, Peter Zilahy, Toth Krisztina, Spiro Gyorgy, Mihaly Hoppal, Timur Davletov, Fodor Pol, David Geza ve Zsofia Mautner kitapseverlerle buluşacak.

Macaristan programının açılışı, Kültür İşlerinden Sorumlu Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog tarafından 8 Kasım'da yapılacak. Açılış sonrasında Macar müzik grubu Cimbaliband konser verecek. Macaristan'ın da yer alacağı Uluslararası Salon ayrıca, 8-11 Kasım'da 35 ülkeden 91 yayınevini ağırlayacak.

40 yabancı yazar da fuarda olacak

Fuarda Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında, 15 Kasım Cumartesi yazar Gabriel Garcia Marquez'in hayatı ve eserleri, yazar tarafından kurulan Ibero-American New Journalism Vakfı Genel Müdürü Jaime Abello ve yazar Seçkin Selvi'nin katıldığı programda ele alınacak.

İstanbul Kitap Fuarı, 9 gün süresince yurt dışından yazarları konuk edecek. Sinema teması kapsamında aralarında senarist ve yazar Petros Markaris, Polonyalı yazar Janusz Glowacki, eleştirmen ve sinema tarihçisi Philip Kemp, roman yazarı Tess Geritsen, Gleen Meade, çevirmen ve yazar Maureen Freely'in de bulunduğu 40 yazar fuarda kitapseverlerle buluşacak.

Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla dinletiler düzenlenecek.

Uluslararası Salon'da 8-11 Kasım'da açık kalacak "Mutfak"ta, Macaristan'ın ünlü yemek blogu yazarı ve programcısı Zsofia Mautner'in yanı sıra yemek yazarları etkinlik gerçekleştirecek.

TÜYAP, genç okurlarına bu yıl da dolu bir program hazırladı. Özellikle hafta içi günlerde farklı yaş grupları için yazarların katılımıyla söyleşi, okuma ve atölye çalışmaları gibi 57 etkinlik düzenlenecek.

Hangi saatlerde ziyaret edebilirsiniz?

Kitap fuarı hafta içi günlerde 10.00-19.00, haftasonu 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuarı, öğrenci, öğretmen, emekli ve engelliler ücretsiz gezebilecek. Fuarın giriş ücreti 5 lira olacak.