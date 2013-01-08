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Kışanak'tan öz eleştiri: Kürt siyaseti olarak barışın tarafltarlarını çoğaltabilirdik

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, 'CHP ve MHP'den de heyetler İmralı’ya gidebilmeli' dedi. Kışanak, 'Barışın tarafltarlarını çoğaltabilirdik' diyerek Kürt siyaseti adına öz eleştiri de yaptı

08 Ocak 2013 22:47

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, “Üvey evlat muamelesi görmek, içimize kapanmamıza yol açtı. Dönem dönem reaksiyoner açıklamalar yerine barışın taraflarını, taraftarlarını çoğaltabilirdik" dedi.  Kışanak, yeni süreçte BDP olarak “sorumlu bir dil” kullanacaklarını söyledi.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, SKYTURK360'ta yayınlanan "Gündem ve Ekonomi" programında Doğan Akın ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. DTK Eş Başkanı Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın İmralı’ya gidişinden önceden haberli olduklarını dile getiren Kışanak, “Bizim dışımızdaki diğer siyasi partiler de İmralı’ya gidebilmeli” dedi. Kışanak, "Yani CHP ve MHP'den de heyetlerin İmralı'ya gitmesini mi kast ediyorsunuz" sorusuna, "Evet. Gitmelerinin önünde yasal bir engel yok. Zaten milletvekilleri bütün cezaevlerine gidiyorlar" karşılığını verdi.

 

'Kılıçdaroğlu'nun sözleri önemli'

 

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmralı ile görüşmelere yönelik olarak söylediği “Hükümete yeni kredi açıyoruz” sözlerini de değerlendiren Kışanak, "devletin kurucusu olduğunu söyleyen bir parti olarak CHP’nin tavrını olumlu bulduklarını, Başbakan'dan bu bözlere daha olumlu yaklaşım beklediklerini" anlattı.

Kışanak'ın açıklamalarından açıklamasından bazı satır başları şöyle:

Türk ve Ata’nın İmralı’ya gidişinden haberimiz vardı.

- CHP ve MHP’den heyetler de İmralı’ya gidebilmeli.

- Öcalan ile Kandil kolay kolay ters düşmez.

- Kılıçdaroğlu’nun tavrı memnuniyet verici.

- Üvey evlat muamelesi içimize kapanmamıza neden oldu

- Üvey evlat gibi görüldük, içimize kapandık. Oysa barışın taraflarını, taraftarlarını çoğaltabilirdik.

- Dışarıda çatışma varken, bir odada toplanıp yeni anayasa yapamayız.

- PKK da, devlet de bu süreçte sorumlu davranmalı. 

- İkinci heyetin fazla gecikmeden İmralı’ya gitmesi gerekiyor.

- Hükümet, bizi muhatap almalı, görüşmeli, bilgilendirmeli.

- BDP olarak bu süreçte sorumlu bir dil kullanacağız

 

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