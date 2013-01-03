Kürt siyasetinden ilk heyet İmralı'da Öcalan'la görüştü

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Bağımsız milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu üç kişilik bir heyet, bu sabah saat İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Haberi Fırat Haber Ajansı 15:51'de duyurdu. Radikal.comtr de, daha sonra heyetin bu sabah 08.00 sularında Ataköy Marina'dan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gittğini ve saat 15.00 sularında İstanbul 'a döndüğünü yazdı.

BDP'nin merak edilen İmralı ziyareti gerçekleşti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamasından sonra, BDP'nin merak edilen İmralı ziyareti bugün gerçekleşti.

Dün Ankara'dan İstanbul'a geçen Demokratik Toplum Kongresi Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile avukat kökenli BDP Batman Milletvekili Ayla Akat'ın bugün İstanbul'dan İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Adaya sabah giden Ahmet Türk ile Ayla Akat, öğleden sonra İstanbul'a döndü.

Gün boyu merakla izlenen bu gelişmeyle ilgili hiç bir BDP yetkilisi açıklama yapmazken, adadan dönen milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat, parti yöneticilerine bilgi verecek.

Milletvekillerinin Öcalan'la görüşmeleriyle ilgili açıklama yapıp yapmayacakları yarın netlik kazanacak.

BDP yöneticileri ile PKK'nın Avrupa sorumluları, İmralı'dan gelecek açıklamaların kendilerini bağlayacağını açıklamışlardı.

20 yıl sonra buluştular

Abdullah Öcalan, 20 yıl sonra Ahmet Türk'le bu kez İmralı'da bir araya geldi.

Ahmet Türk, DEP Genel Başkanı olduğu 8 Haziran 1993 tarihinde Lübnan'ın Bareliyas kasabasında Abdullah Öcalan'la buluşmuştu.

PKK'nın ateşkes ilan ettiği açıklanan bu toplantıda Abdullah Öcalan, dönemin DEP Genel Başkanı Ahmet Türk, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ve Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay'la birlikte poz vermişti.