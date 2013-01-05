Hükümetten İmralı görüşmeleri açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile AB Bakanı Egemen Bağış'tan İmralı görüşmeleri ile ilgili art arda açıklamalar geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu süreçte sonuç alınmazsa gövdesini taşın altına koyan bedel öder. Bedel varsa ödeyecek iktidardır. Yapıcı bir durum olursa bundan herkes faydalanır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, "Terörle mücadelede herşeyi yapacak durumdayız. Bugünlerde yapılanlarda her şeyi yapmak zorunda olduklarımızdan biri" diye konuştu.

AB Bakanı Egemen Bağış da, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi ve "Bütün muhalefet partilerinin bu sürece destek vermesi lazım" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: Bir ateş var mı ? Var. Bu ateşi söndürmemiz gerekiyor. Ateşi söndürmek için ateşe yaklaşmak gerekiyor. Bir yangından bahsediyorsak, yangını uzaktan kumandayla bir şey yapmanız mümkün değil. O ateşe yaklaşacaksınız ve onu söndüreceksiniz. Suyu olacaksınız. Suyun nereden olduğu önemli değil. Yangını söndürmek mi hedef ? Suyu bulacaksınız ve bu yangını söndüreceksiniz. Yapılması gereken budur. Yangının sönmesini bütün millet istiyor mu? En çok da bölge halkı istiyor. Hükümetlerin amacı bu yangını söndürmektir. Bu meselede yeni bir süreç başladı. Tabii ki biz hayalperestlik ya da macera peşinde değiliz. Çözümden yanayız. Çözüm şahsa endeksli falan da değil. İmralı’daki adam mutlu olsunun peşinde değiliz, biz 75 milyonun mutluluğundan yanayız. Şartımız gayet açık. Çözüm için silahlar kesinlikle bırakılmalıdır.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Bu sorunun çözülebilmesi için elimizden gelen her türlü gayretle, güçle çalışıyoruz. Herkesin aynı şekilde elini taşın altına sokması lazım. Herkesin dilini ve elini bu kanlı oyundan çekmesi lazım.