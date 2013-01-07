Şehit ailelerinden İmralı görüşmesine destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar, 30 yılı aşkındır akan kanın durması için Öcalan ile görüşülmesinde bir sakınca olmadığını belirterek, "Bu görüşmeleri istemeyenin vatandaşlığından şüphe ederim" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmesine Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nden destek geldi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar, terörün bitmesi için Öcalan ile görüşülmesinde sakınca olmadığını söyledi.

Kendisi de gazi olan ve görüşmenin şehit aileleri ile gazileri rencide etmeden sürmesini belirten şube başkanı Ersin Güluçar, ''Öcalan'la görüşülmesi gerekiyorsa bunu devletin bununla ilgili görüşmesi gerekiyorsa bu kan bitecekse görüşsünler ama bizim olmazsa olmazlarımıza şehit aileleri ve gazilerimizin kırmızı çizgilerine hassasiyetlerine özen göstererek bizleri rencide etmeden bizlerin ödediği bedellere saygı göstererek bundan sonraki kanın durması için biran önce görüşülüp bitirilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

2001 yılında Diyarbakır kırsalında PKK ile çatışmada dizinden vurulan Ersin Güluçar, kendisi gibi diğer gaziler ile şehit ailelerinin tek isteğinin terörün bitmesi olduğunu vurguladı.

Öcalan ile görüşmenin terörün bitmesine fayda sağlayacağına inanan Güluçar sözlerine şöyle devam etti:

''Bunu bir polemik haline getirmemek lazım çünkü görüşülme sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi halinde belki ülkedeki terörü bitirecektir. Bu tür görüşmeleri istemeyenlerin vatandaşlığından şüphe etmek gerekir.

Bizler artık bu akan kanın durmasını istiyoruz. Ülkemizde 30 yılı aşkındır terör olayları var ve bu terör olaylarında vatan evlatlarımızı kaybettik. Bundan dolayı artık kimle görüşeceklerse görüşsünler, kimle ne yapacaksa yapsınlar ve bu terörü bir an önce bitirsinler.''