'Barzani İmralı görüşmelerinden umutlu'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İmralı ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi.



İmralı ile yapılan görüşmeler Türkiye dışında da yankı buldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, ''Öcalan'la yapılan görüşmelerin Kürt meselesinin barışçıl çözümünde etkili bir başlangıç'' olmasını umduğu bildirildi.

Barzani'nin sözcüsü Ümid Sabah, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mesut Barzani, Türkiye ve Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen görüşmelerden çok mutlu ve umutlu, Barzani görüşmeleri çok büyük bir adım olarak değerlendiriyor ve takdir ediyor. Yapılan görüşmenin, savaşın ve şiddetin sonlanması, barışın pekiştirilmesi, Kürt meselesinin barışçıl çözülmesi yolunda ciddi ve etkili bir başlangıç olmasını temenni ediyor."