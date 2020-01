Kılıçdaroğlu'ndan İmralı yorumu: AK Parti'ye kredi açıyoruz, çözün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akılla, mantıkla, sağduyuyla, tarihsel birikimimizle bu sorunu (terör) aşabiliriz. Biz geçmişteki bütün hatalara karşın olarak Adalet Kalkınma Partisi'ne yeni bir kredi açıyoruz. Çözün sorunu" dedi.



CHP Parti Meclisi (PM) Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantının açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin son 10 yıldır gündeminde bulunan ve değişmeyen konulardan birinin de terör olduğunu söyledi.



Yeni şehit haberlerinin, kış nedeniyle yeni şehit haberlerinin gelmediğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Kimse sanmasın ki terör bitti. Her kış karşılaştığımız tablo bu'' dedi.



''10 yılda bu hükümetin terör konusunda kararlı ve tutarlı bir politika izlemediğini herkes biliyor. Mısır'daki sağır sultan da biliyor'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''Biz çok iyi niyetlerle yola çıktık. Teröre karşı ortak tavır, ortak tutum belirlenmesi gerektiğinin altını hep özenle çizdik. Şunu da söyledik; Bu sorunun çözüm adresi TBMM'dir dedik. Orada oturacağız, konuşacağız. Sorunu aşmak için ortak aklı kullanacağız dedik. Bu görüşümüzü hala koruyoruz. En sağlıklı, en tutarlı görüşün de bu görüş olduğuna inanıyoruz. Bunu her yerde söyledik. Sayın Başbakan'a bazı önerilerim var; son günlerde gazetelerde, televizyonlarda haberler okuyoruz. Haberleri büyük bir dikkatle izliyoruz. Önerim şu; açık ve dürüst bir politika gütmek gerekiyor, bu sorunu çözmek için. Türkiye'nin en hassas, en can yakıcı konusu, günlük kaygılara, seçim kazanma hesaplarına alet edilmemelidir. Bu çok tehlikeli bir süreç olur. Geçmişte yaşananların faturası daha sonra daha ağır çıktı.''



Türkiye'nin yeni hayal kırıklıklarını hak etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, toplumun, barış ve huzur beklediğini söyledi.



'Bunları yapmazsanız bu sorunu çözemezsiniz'



Annelerin çocuklarını rahatlıkla askere göndermek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onun için biz barışa umutla bakıyoruz. Huzura da umutla bakıyoruz. AKP'nin geçmişteki kötü siciline rağmen umudumuzu koruyoruz. Onun için çıkar hesapları yapmadan, bu sorunun ülkenin çıkarları bağlamında, insanımızın çıkarları bağlamında ele alınıp çözülmesi gerekiyor. Buradaki tek önemli kıstas samimiyet. Sorunu çözmede gerçekten samimi olacağız, 'ben bu sorunu çözmek istiyorum' diyeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.



Sorunun çözümünde, bir başka önemli koşul daha olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



''Demokrasisi sağlıklı çalışan bir ülkede, demokrasinin vazgeçilmez kuralı olan anamuhalefet partisine bilgi verilmesi. Bu çok önemli bir kuraldır. Demokrasinin önemli kuralıdır, sadece bize mi- Hayır. Parlamento'ya da bilgi vereceksiniz. Samimi olarak bu sorunu çözmek istiyorsanız, çözüm araçlarını paylaşmaktan çekinmeyeceksiniz, korkmayacaksınız. Eğer görüşmelere bu çerçevede bakmaz da kendi kişisel çıkarlarınızın ve seçim hesaplarınızın bir gereği olarak bakarsanız, yeni bir hayal kırıklığıyla toplum karşı karşıya kalabilir. Bunun faturası çok daha ağır olur. O nedenle dikkat edilmesi gereken 4 temel ilke var. Bir, samimi ve dürüst olacaksınız. İki, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Üç, millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Dört, anamuhalefet partisine veya millete bilgi vereceksiniz. Bunları yapmazsanız bu sorunu çözemezsiniz.''



CHP'nin bu temel sorun noktasında en duyarlı, en samimi yaklaşan parti olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkede kan dökülmesini istemiyoruz. Hiçbir yurttaşımızın saçının teline zarar gelmesini istemiyoruz. Akılla, mantıkla, sağduyuyla, tarihsel birikimimizle bu sorunu aşabiliriz. Biz geçmişteki bütün hatalara karşın olarak Adalet Kalkınma Partisi'ne yeni bir kredi açıyoruz. Çözün sorunu'' dedi.