Kış Uykusu 13 Haziran'da vizyona girecek

67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan filmi ‘Kış Uykusu’nun seyirciyle buluşacağı tarih belli oldu. Filmin yapımcılığını üstlenen Zeyno Film’in kurucusu Zeynep Özbatur Atakan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre film, 13 Haziran’da Türkiye sinemalarında gösterime girecek.

Başrollerini Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ’ın paylaştığı Kış Uykusu; aktörlüğü bıraktıktan sonra Orta Anadolu’da kendi halinde küçük bir otel işletmeye başlayan Aydın’ın eşi ve kız kardeşi arasında kalmasını konu alıyor.