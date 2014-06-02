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Kültür-Sanat

Kış Uykusu 13 Haziran'da vizyona girecek

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü son filmi 'Kış Uykusu'nun merakla beklenen vizyon tarihi belli oldu

02 Haziran 2014 14:08

67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan filmi ‘Kış Uykusu’nun seyirciyle buluşacağı tarih belli oldu. Filmin yapımcılığını üstlenen Zeyno Film’in kurucusu Zeynep Özbatur Atakan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre film, 13 Haziran’da Türkiye sinemalarında gösterime girecek.

Başrollerini Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ’ın paylaştığı Kış Uykusu; aktörlüğü bıraktıktan sonra Orta Anadolu’da kendi halinde küçük bir otel işletmeye başlayan Aydın’ın eşi ve kız kardeşi arasında kalmasını konu alıyor.

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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ödülünü alırken 'Bu ödülü Türkiye'de son 1 yıl içinde ölen Türk gençlere adıyorum' dedi.

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Fransız gazetesi, oyuncu Melisa Sözen'in kural kurbanı olduğunu yazdı. Gazete En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Sözen'in hak ettiğini belirtti

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