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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu'na ilk ödül sinema yazarlarından

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış uykusu' filmi, Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu'ndan 'en iyi film' ödülünü aldı

24 Mayıs 2014 00:08

"Kış Uykusu" filmiyle 67'nci Cannes Film Festivali’nin favorileri arasına giren Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a ilk ödül sinema yazarlarından geldi.

Ceylan'ın yönettiği "Kış Uykusu", Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu'ndan (FIPRESCI) "en iyi film" ödülünü aldı. Ceylan, yarın akşam belli olacak Altın Palmiye’nin ise en önemli favorilerinden birisi olarak gösteriliyor.

Cannes’da yarışan tüm filmlerin gösteriminin tamamlanmasının ardından, Altın Palmiye ödüllerinden bir gün önce geleneksel olarak en beğendiği filmleri seçen FIPRESCI jürisi bu sene Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmini ödüle layık gördü.

Fransız medyasının ve festivali izleyen tecrübeli sinema eleştirmenlerinin “Türk Bergman’ı” olarak nitelediği Ceylan, Altın Palmiye’nin de favorisi olarak gösteriliyor. Ana yarışmada ödülü ‘Kış Uykusu’na veren FIPRESCI jürisine Türk sinema yazarı Esin Küçüktepepınar başkanlık etti. Fipresci,‘Belirli Bir Bakış/Un Certain Regarde’ bölümünde de Arjantinli yönetmen Lisandro Alonso'nun  filmi "Janjua"ya ödül verdi.

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