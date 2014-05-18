'Kış Uykusu'na övgü: Çehov uzun bir film çekseydi böyle bir şey olurdu!

Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye için yarıştığı filmi ‘Kış Uykusu’nun 67. Cannes Film Festvali’deki dünya prömiyerine büyük ilgi vardı. Uluslararası eleştirmenlerin merakla beklediği film büyük beklentileri ziyadesiyle karşıladı ve gösterimin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Şimdiden Altın Palmiye’nin favorileri arasına giren filme yabancı eleştirmenler övgü yağdırıyor.

Esin Küçüktepepınar'ın Radikal'deki haberine göre, Ceylan'ın Cannes'da yarışan filmi büyük övgüyle karşılandı.

“Nuri Bilge Ceylan insan doğasına dair bir başyapıt çıkarmış! Sinemanın en saf hali. Klasik anlatıma yeni bir boyut kazandırmış...” Bu sözler, ‘Kış Uykusu’nun dünya prömiyeri sonrası görüşlerini aldığım eleştirmenler arasında yer alan, Fransız L’Humanite’nin eleştirmeni Jean Roy’a ait. Amerikan sinema endüstrisinin önemli dergisi Screendaily’deki uluslararası eleştirmenlerin yıldız listesinde İngilzi usta Mike Leigh’in ‘Mr. Turner’ filmini geçerek ilk sıraya yükselen ‘Kış Uykusu’la ilgili yorumları topladık.

Derek Malcolm (Evening Standart, İngiltere ): “Bence seyirciye en yakın filmi! Eski oyuncu, yeni otel işletmecisinin (Bilginer) etrafındaki bol karakterli ve konuşmalı üslubu ve sinemada hayli uzun gelebilecek süresine rağmen Ceylan ustalığını konuşturmuş. Çekov misali sıradan günlük meseleleri üzerinden insanın ikircikli özünü ortaya çıkarıyor.”

Justin Cheng (Variety, ABD ): İnsan zaafları üzerine çok katmanlı bir inceleme, görkemli bir film!

Deborah Young (Hollywood Reporter, ABD): İnanılmaz bir yapıt! Çehov uzun bir film çekseydi böyle bir şey olurdu!

Michel Ciment (Positif, Fransa): Başyapıt! Bergman’dan beri böylesini görmemiştik!