Nuri Bilge Ceylan, Cannes'da Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı

67. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu' filminin oldu. Ceylan ödülünü Uma Thurman ve Quentin Tarantino’nun elinden aldı.

Törende en iyi yönetmen ödülü ‘Foxcatcher’ filmiyle Bennett Miller’a giderken; en iki kadın oyuncu ödülünü ‘Maps to the Stars’daki performansıyla Julianne Moore; en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Mr. Turner filmiyle Timothy Spall kazandı.



Ödül için sahneye çıkan Nuri Bilge Ceylan ödül konuşmasında "Ödülümü son bir yılda hayatını kaybeden Türk gençlerine adıyorum" dedi.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ‘Kış Uykusu’ filmiyle altıncı kez Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ceylan'ın Cannes Film Festivali tecrübesi, 1995 yılında başlamıştı. Ceylan'ın ilk kısa filmi Koza 1995 yılında Cannes'da gösterildikten sonra, yönetmen çektiği uzun metrajlı "Uzak" filmiyle 2003'te "Büyük Jüri Ödülü"nü kazandı. 2006'da "İklimler" isimli filmiyle festivalde yer alan Ceylan bu kez "Fipresci" ödülüne layık görüldü, 2008 yılında ise "Üç Maymun" ile "En İyi Yönetmen" seçildi. 2009 yılında festival jürisinde yer alan Ceylan, 2011’de ise "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle ikinci kez ‘Büyük Jüri Ödülü’ne değer bulundu.

ÖDÜLLER

Altın Palmiye: Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan)

Jüri Büyük Ödülü: The Wonders ( Alice Rohrwacher)

En İyi Yönetmen: Bennett Miller (Foxcatcher)

Erkek Oyuncu: Timothy Spall (Mr. Turner)

Kadın Oyuncu: Julianne Moore (Maps to the Stars)

En İyi Senaryo: Leviattan' (Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev)

Jüri Özel Ödülü: Mommy (Xavier Dolan) Goodbye To Language (Jean Luc-Godard)

Altın Kamera: Party Girl (Marie Amachoukeli, Claire Burger ve Samuel Theis)

Kısa Metraj: Leidi (Simón Mesa Soto)

Yol’dan sonra ilk ödül

Bu ödülün öncesinde ise 1982 yılında senaryosunu Yılmaz Güney‘in yazdığı, yönetmenliğini de Şerif Gören‘in yaptığı ‘Yol‘ filmi Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

FIBRESCI'nin farklı ülkelerden dokuz sinema eleştirmeninden oluşan jürisi, ''Altın Palmiye'' için yarışan adaylar arasında Ceylan'ın ''Kış Uykusu'' filmini oy birliğiyle ''en başarı film" olarak belirledi. Jüri, festivalde ''Belirli Bir Bakış'' (Un Certain Ragard) bölümünde yarışan filmler arasında yönetmen Lisandro Alonso'nun filmi "Janjua"ya en iyi film ödülünü verirken, ''Yönetmenin 15 Günü ile Eleştirmenler Haftası''nda (Quinzaine des Réalisateurs) ise yönetmen Thomas Cailey'nin ''Les Combattans'' filmine ödül verdi.

Nuri Bilge Ceylan, Cannes'da düzenlenen törende, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu'nan kendisine ''en iyi film'' ödülünü vermesinden dolayı teşekkür etti.

Ceylan, bu ödülün kendisi için önemli bir destek olduğunu ifade etti ve kendisi gibi sanatsal film yapan yönetmenlerin, sinema eleştirmenlerinden ödül almasının önemli olduğunu vurguladı.