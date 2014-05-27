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Kültür-Sanat

Kış Uykusu Altın Palmiye'yi kazanınca, Melisa Sözen ödülü kaçırdı

Fransız gazetesi, oyuncu Melisa Sözen'in kural kurbanı olduğunu yazdı. Gazete En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Sözen'in hak ettiğini belirtti

27 Mayıs 2014 10:15

Fransız gazetesi 20 Minutes, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Kış Uykusu”nun başrol oyuncusu Melisa Sözen’in kural kurbanı olduğunu, en iyi kadın oyuncu ödülünü bu yüzden Julianne Moore’a kaptırdığını yazdı.

Nuri Bilge Ceylan’a 67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandıran “Kış Uykusu”nun başrol oyuncusu Melisa Sözen, Fransız basınında konuşulmaya devam ediyor.

20 Minutes adlı gazete, bu yıl en iyi kadın oyuncu ödülünü Sözen’in hak ettiğini, ancak 28 yaşındaki oyuncunun kural kurbanı olduğu için bu ödüle ulaşamadığını ileri sürdü.

Gazetede yer alan habere göre, komite yazılı olmayan kurallar gereği ödülleri filmler arasında paylaştırmaya çalıştığından, “Kış Uykusu”na ikinci ödülü vermek istemedi. Bu nedenle favorileri o filmde Nihal’i canlandıran Sözen olmasına rağmen, en iyi kadın oyuncu ödülünü David Cronenberg’in “Maps to the Stars”ındaki rolüyle Julianne Moore’a verdi.

Öte yandan, geçen sene bir istisna yapılmış, Altın Palmiye alan Abdellatif Kechiche imzalı “Mavi En Sıcak Renktir”in kadın oyuncuları Lea Seydoux ve Adele Exarchopoulos, en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaşmışlardı.

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