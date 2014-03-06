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Dünya

Kırım Parlamentosu Rusya'ya bağlanma kararı aldı

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde, parlamento Rusya'ya katılma kararı aldı. Nihai karar, 16 Mart'taki referandumda verilecek

06 Mart 2014 14:53

Kırım Parlamentosu Rusya'ya bağlanmayı oybirliğiyle kabul etti. Kırım'ın geleceğini belirleyecek referandumda 16 Mart'ta yapılacak.

Rus haber ajansı, Kırım Parlamentosu'nun Rusya'ya bağlanmayı oybirliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Parlamentonun aldığı karara göre, Kırım'ın Moskova'ya bağlanması halinde, Rusya Federasyonu'nun tüm haklarından yararlanması gerektiği vurgulandı. 

Rusya Federasyonu'na bağlanmayı ya da Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmayı belirleyecek referandumun da 16 Mart'ta yapılmasına karar verildi.

 

Zirve öncesi Yanukoviç'e darbe

 

AB liderleri bugün Brüksel'de Ukrayna gündemiyle toplanıyor. Toplantı öncesi AB'den Yanukoviç'e yaptırım kararı çıktı. Yanukoviç ve 17 yetkilinin malvarlığı donduruldu.

Avrupa Birliği, Ukrayna'da devlet başkanlığı görevinden azledilen Viktor Yanukoviç ve diğer 17 yetkilinin malvarlığını, ülkede kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı ve zimmetine geçirdiği gerekçesiyle dondurdu.

AB'den yapılan açıklamada, 12 ay yürürlükte kalacak yaptırımın, AB resmi gazetesinde yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Resmi gazetedeki listede, Yanukoviç'le birlikte işadamı olan oğlu Aleksandr Yanukoviç, dönemin Başbakanı Mikola Azarov, İçişleri Bakanı Vitali Zaharçenko, Adalet Bakanı Olena Lukash diğer bazı bakanlar, Yanukoviç'e yakın işadamları ve bürokratlar bulunuyor.

AB, dondurduğu malvarlıklarını Ukrayna hazinesine geri aktaracak tedbirler alacak.

İsviçre, Avusturya ve Lihtenştayn, aynı isimlerin malvarlıklarını daha önce dondurmuştu.

 

Bayrak savaşı sürüyor

 

Ukrayna'nın Donetsk kentinde bayrak savaşı da devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde yerel yönetim binasına bu sabah yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

Ukrayna polisi, dün akşam saatlerinde yerel yönetim binasını ele geçiren Rus yanlısı göstericilerin gece binadan ayrıldıklarını duyurdu. Dün sabah saatlerinde binaya Ukrayna bayrağı çekilmiş ancak akşam saatlerinde Rus yanlıları binayı yeniden ele geçirmişti.

 

Kerry yeniden Lavrov'la görüşecek

 

Ukrayna ve Kırım krizinin çözümü için uluslararası girişimler de devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in ardından bugün de İtalya'nın başkenti Roma'da yine bir araya gelecek.

Son açıklamasında Batı'yı eleştiren Lavrov, "Ukrayna krizi konusunda partnerlerimizin AGİT ve NATO üzerinden gerçekleştirmeye alıştıkları girişimleri işbirliği ve diyaloğa yardımcı olmuyor" dedi.

 

AB liderleri toplanıyor

 

Ukrayna'daki kriz bugün Avrupa Birliği liderlerinin de gündeminde olacak. Liderler bugün Brüksel'de gerçekleştirecekleri olağanüstü toplantıda Ukrayna ve Kırım'deki gelişmeleri ele alacak.

 

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