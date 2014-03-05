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Dünya

BM Özel Temsilcisi Kırım'da alıkondu iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin Kırım'da alıkonduğunu duyurdu, BM'den yalanlama geldi

05 Mart 2014 22:00

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada , Rus askerlerinin bir Birleşmiş Milletler yatkilisini alıkoyduğunu, alıkonan kişinin ise BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Robert Serry olduğunu iddia etmişti. Bakanlık kaynakları, Serry'nin Rus askerleri tarafından Kırım’da gözlem yaparken alı konduğu iddia edilmişti. BM ise temsilcinin gözaltına alınmadığını, sadece tehdit edildiğini duyurdu.

ITV Europe editörlerinden James Mates ise, Robert Serry ile birlikte bir kafede mahsur bırakıldıklarını belirtti.

Mates durumu, "Kaçırılmadı, ancak bir kafede tutuluyor. Dışarıdaki bazı adamlar çıkmasını engelliyor. Özel temsilci Serry kendisi ile kalmamızı ve kayıt almaya devam etmemizi istedi" şeklinde aktardı. 

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