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Dünya

ABD ve Rusya, Kırım konusunda uzlaşma sağlayamadı

ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında yapılan Kırım konulu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı belirtildi

06 Mart 2014 08:03

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varamadıkları bildirildi.

Kerry, ABD'nin Paris Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile bugün Paris'te yaptığı ikili görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.

Herhangi bir ilerleme yaşanmamasına karşın, bugünün oldukça verimli ve yapıcı geçtiğini anlatan Kerry, gerçekçi olmak istediğini, bugün gelinen noktayı dün oldukları noktaya tercih edeceğini dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'daki tansiyonu düşürecek tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Kerry, Rusya'ya, Kırım'dan askerlerini geri çekmesi çağrısını yineledi.

Görüşmede Lavrov'un ise 'Kırım'da Rus askeri olmadığını, Kırım'daki silahlı güçlerin yerel halk olduğu' iddiasını tekrarladığı öğrenildi.

Kerry, Rusya'nın Kırım'a asker göndermesine işaret ederek "Rusya bir seçim yaptı. Ve biz bu seçimin yanlış olduğunu açıkça söyledik" ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların bugünkü görüşmelerde, diyalog yoluyla karar vermenin önemi konusunda hem fikir olduğunun altını çizen Kerry, ABD'nin de tamamıyla bu meseleyi çözmeye yoğunlaştığını ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine de dikkati çeken Kerry, Lavrov ile yarın tekrar Roma'da biraraya geleceklerini duyurdu.

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