Kırca'dan 'vatan haini' dediği sanatçılara: Cehenneme kadar yolunuz var

“Vatan haini” dediği sanatçıların kendisini mahkemeye verdiğini hatırlatan tiyatro sanatçısı Levent Kırca, “Kaybedersem o parayı bunların yüzüne atarım. Ben kaybetmem ama onlar yüzlerindeki kara lekeyi asla silemezler. Cehenneme kadar yolları var” dedi. Kırca, terörün çözümü için hükümete kredi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu da eleştirdi.

Tiyatro sanatçısı Levent Kırca, İşçi Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, partinin bir üyesi olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kırca, parti üyelerini övdü.

Kırca, “Eczaneden bez alıp bezleyeceğim kendimi. Toplantıdan geliyorum gece yatıyorum, sabah kalkıyorum alıp beni yine toplantıya götürüyorlar. Tuvalete bile gidecek zaman yok. Söz konusu Cumhuriyettir. Sanat aleminde neden 10 tane parmakla sayabilecek sanatçıdan başka kimse yok Televizyona çıkıp birer ikişer, 'hükümetin yaptıklarını çok beğeniyoruz, hükümeti çok takdir ediyoruz.' diyorlar. Tüh Allah cezanızı versin. Ben bunları parmağıma doladım, deşifre ediyorum. Bunların arkası çorap söküğü gibi gelir arkadaşlar'' ifadelerini kullandı.

‘Canları cehenneme'

Kırca, iddia ettiği yönde davrandığını öne sürdüğü sanatçıları gördüğü zaman kendi sanatçılığından utandığını dile getirerek, şunları belirtti:

''Ben Ali Poyrazoğlu'na böyle yaptığı için vatan haini dedim, şimdi bir kez daha söylüyorum. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı, benim de düşmanımdır arkadaş. Şimdi Sezen Aksu'su, Ali Poyrazoğlu'su, Halit Ergün'ü ve birkaç tane daha yengeç yengeç yanaşanlar var. Beni mahkemeye vermişler. Ne büyük onur, ne büyük şeref düşünebiliyor musunuz? Adama 'vatan haini' diyorsun, bunun üstüne gidiyor, beni mahkemeye veriyor. Ben o mahkemeyi kaybederim. Çünkü mahkeme hükümetin mahkemesi, yandaş bir mahkeme, yandaşlaştırılmış bir adalet var, adalet yok bu ülkede. Bunların beni mahkemeye vermesi benim için şereftir. Ben o parayı bunların yüzüne atarım, kaybettiğim zaman. Ben hiçbir şey kaybetmem ama onlar yüzlerindeki kara lekeyi, Cumhuriyet düşmanlığını asla silemezler ve onunla gömülürler. Cehenneme kadar yolları var.''

'Bindiği o sandal batar'

''Bugün maalesef iktidarın da muhalefet partilerinin de durumu malumdur'' diyen Kırca, şöyle devam etti:

''Ben Kılıçdaroğlu'nu, biraz sert, fazla bir şekilde eleştirdim. Bu benim cesaretimi gösterir. Bizim Halk Partisiyle, Halk Partililerle bir sorunumuz yok. Biz kendi başkanımızı da, arkadaşlarımızı da eleştiriyoruz ve bizi de eleştiriyorlar. Çünkü eleştirilmeyen bireyler, toplumlar gelişemezler. Şimdi ne oldu? Kaç gün geçti aradan?

Ben Kürtleri çok seviyorum. Size bir itirafta bulunayım, Kürt kardeşlerimi çok seviyorum. Hele Alevilere hayranım. Ama sen bugün yine bir açılımın peşine düşersen, yeniden ülkeyi bölme planını peşindesin demektir. Bugün bir muhalefet lideri sana açık çek veriyorum diyorsa, sen o sandala binmişsin demektir. Dilerim o sandal fırtınaya dayanamaz ve batar.''