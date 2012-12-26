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Levent Kırca'ya suç duyurusu

İş adamı Tekcan'ın verdiği dilekçede, Kırca'nın medyaya yansıyan açıklamalarında, Kanuni Sultan Süleyman'ı kastederek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ileri sürüldü

26 Aralık 2012 21:30

İş adamı Cihangir Tekcan, medyaya yaptığı bir açıklamada "Kanuni Sultan Süleyman'a hakarette bulunduğu" gerekçesiyle Levent Kırca hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adalet Sarayı'na gelen Tekcan, dilekçesini savcılığa verdi.

Dilekçede, Kırca'nın, medyada yer alan açıklamalarında, Kanuni Sultan Süleyman'ı kastederek, “Padişahlar çocuklarını at üstünde peydahlar, padişahlar kimin sırtına binerse onu gebe bırakır, padişahların vazifesi gebe bırakmaktır” gibi hakaret ve iftiralarda bulunduğu ileri sürüldü.

 

''Devlet sanatçısı' ünvanı alınsın'

 

Suç duyurusu dilekçesiyle, Kırca'nın söz konusu açıklamalarının bulunduğu bir CD'yi savcılığa veren Cihangir, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında da Kırca'dan “devlet sanatçısı” unvanının alınmasını istedi.

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