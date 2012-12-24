'Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu vatan haini'

Sanatçı Levent Kırca, Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşisinde Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Kırca, "Buradan gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Onlar vatan hainidir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Düşünce ve Tartışma Kulübü ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen söyleşiye ünlü sanatçı Levent Kırca, yaklaşık 1 saat gecikmeyle geldi. Programdan haberi olmadığını ve otelde dinlendiğini söyleyen Kırca, "Bir işgüzar söz vermiş ama sanırım bana söylemeye de çekinmiş. Haberim olsa koşar gelirdim sizi bekletmezdim. Benden kaynaklanmasa da beklettiğim için özür dilerim” dedi.

'Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum'

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kırca, "Sezen Aksu’yla başlayan döneklik furyası Halil Ergün’le devam etti, sonra Ali Poyrazoğlu girdi devreye Hükümetin yaptıklarını çok beğeniyorum’ dedi. Ben bunlara artık söz söylemiyorum. Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Artık bu insanların dönüşü diye bir şey olamaz. Dönmesi halinde bizim bağrımıza basmamız mümkün değildir. Benim için bunlar birer vatan hainidir, bunu açıkça söylüyorum” diye konuştu. Kırca, politikacıların dokunulmazlığı olduğunu, o yüzden korkusu olmadan konuşup, sonra mecliste oturmaya devam ettiğini de vurgulayarak, "Ama, bana isteyen herkes dokunabilir. Kim isterse dokunsun umrumda değil, korkmuyorum” dedi

'Aykut Kocaman kim bilmiyorum'

Bir öğrencinin "Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Aykut Kocaman’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Kırca şöyle yanıtladı:

"Fanatik bir taraftar değilim. Çocukluğumda Galatasaray taraftarıydım. Sonra bir arkadaşım seni Fenerbahçeli yapalım dedi peki dedim. O zaman Fenerbahçe başkanının hapiste olması, özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle destek olmak istedim. Ama, içerden çıktıktan sonra bir süre daha sürdü, sonra baktım aynı tas aynı hamam. Türkiye Cumhuriyeti tehdit altındayken, Atatürk’ün aşağılandığı, aydın, gazeteci ve yazarların sırf cumhuriyetçi oldukları için hapiste oldukları dönemde, ben şahsen bir aydın olarak bunlarla ilgileniyorum. O yüzden mevzudan haberim yok. Söylediğin adam kim bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım.”

Öğrencilerin ODTÜ’deki eylemle ilgili sorusunu da yanıtlayan Kırca, "ODTÜ’deki isyan çok güzel oldu. Başbakan’a bayılmıyorum, kendisinden hazzetmiyorum. Bugün Türkiye’nin başına gelen olayların sorumlularından biri olarak görüyorum. Günü geldiğinde hesap vereceğine inanıyorum. ODTÜ’deki çaba diğer üniversitelere de örnek olsun” diye konuştu.

Türkiye’de gazete ve televizyonların olduğu gibi hukukun da ele geçirildiğini öne süren Kırca, konuşmasını şöyle noktaladı: "Hitler, Moskova kapılarında telef oldu. Napolyon nasıl geberdiyse sonuç bellidir. Merak etmeyin.

Cumhuriyetimize bir şey olmaz. Yeter ki korkmayalım, yeter ki dürüst olalım. Benim için ne şöhret, ne para önemli. Zaten Erdoğan para kaynaklarımı kesmiştir. TV’ye çıkmam yasaklanmıştır. Ancak hapise de girsem, ölsem de önemli değil. Doğruları korkmadan söylemeye devam edeceğim.”

Levent Kırca, gençleri TGB çatısı altında örgütlenmeye çağırdı.

Söyleşi öncesi gerginlik

Sabancı Kültür Sitesi’ndeki söyleşi öncesi polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendilerini ‘ülkücü’ olarak tanıtan bir grup öğrenci, güvenlik nedeniyle salona alınmadı. Ülkü Ocakları üniversite temsilcisi Cemil Parlak, "Biz buraya öğrenci kimliklerimizle Levent Kırca’yı dinlemek için geldik. Ancak, güvenlik güçleri karşıt görüşe olduğumuz gerekçesiyle salona girmemize izin vermedi. Amacımız, Türk örf ve adetlerine aykırı açıklama yapan Levent Kırca’yı protesto etmek değildi. Ülkü Ocakları Başkanımızın talimatıyla, salona alınmadığımız için buradan sessizce dağılıyoruz” açıklaması yaptı. (Demet ÖZTÜRK / dha)