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Levent Kırca: Benim de işim var, belki bir karı buldum gidip onu düzeceğim!

Sanatçılar Girişimi tarafından İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen gecede Levent Kırca salondakilerin protestosuna hedef oldu

24 Aralık 2012 15:02

Sanatçı kimliğinin yanı sıra İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan ve Aydınlık Gazetesi'nde yazan Levent Kırca, Sanatçı Girşimi tarafından düzenlenen gecenin konuşmaları arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı nedeniyle konuşmasının öne alınması karşısında "Benim de işim var, belki bir karı buldum gidip onu düzeceğim" diyen Kırca'ya tepki gösteren izleyiciler salonu boşalttı.

Kırca, AKP'yi devirme çağrısı yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun sırasını kaptığını belirterek, yaklaşık beş bin kişinin katıldığı gecede, "Bu geceye geliyorsan, bekleyeceksin. İşi varmış diye gidiyormuş. "Benim de işim var, belki bir karı buldum gidip onu düzeceğim" dedi. 
Kırca'nın sözlerinin ardınddan salonda bulunan CHP Gençlik Kolları üyeleri "Başbakan Kemal" sloganı atttı. Salonda bulunan çok sayıda kişi ise Kırca'nın sözlerini salonu boşaltarak protesto etti.
(Kaynak:gercekgundem.com)

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