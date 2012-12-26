Levent Kırca: Kılıçdaroğlu hariç herkesten özür diledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "Sanatçılar Gecesi"nde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Levent Kırca CHP lideri hariç herkesten özür diledi.

gazetevatan.com'da Kılıçdaroğlu'nu "Geceyi parti propagandasına çevirmekle" suçlayan Kırca, "Yanlış bir kelime kullanmış olabilirim, dilim sürçtü, o yüzden özellikle kadınlarımızdan ve CHP'ye gönül verenlerden özür dilerim ancak Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemem" dedi.

Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunan Levent Kırca , yaptığı sarhoş taklitleriyle ilgili de "Ben hayatım boyunca sigara da içki de kullanmadım" şeklinde konuştu.