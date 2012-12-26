T24 LogoT24 Logo
Gündem

Levent Kırca: Kılıçdaroğlu hariç herkesten özür diledim

Levent Kırca, 'Sanatçılar Gecesi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı herkesten özür dilediğini sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemediğini söyledi

26 Aralık 2012 13:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "Sanatçılar Gecesi"nde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Levent Kırca CHP lideri hariç herkesten özür diledi.

gazetevatan.com'da Kılıçdaroğlu'nu "Geceyi parti propagandasına çevirmekle" suçlayan Kırca, "Yanlış bir kelime kullanmış olabilirim, dilim sürçtü, o yüzden özellikle kadınlarımızdan ve CHP'ye gönül verenlerden özür dilerim ancak Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemem" dedi.

Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunan Levent Kırca , yaptığı sarhoş taklitleriyle ilgili de "Ben hayatım boyunca sigara da içki de kullanmadım" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

levent kırcakemal kılıçdaroğlusanatçılar gecesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24