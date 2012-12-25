Levent Kırca, önce özür diledi, sonra hakaret etti!

Sanatçı Girişimi’nin Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği ‘Reddediyoruz’ başlıklı toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma sırasının "İşi olduğu" gerekçesiyle öne çekilmesine sinirlenen Levent Kırca, "Bu geceye geliyorsan, bekleyeceksin. İşi varmış diye gidiyormuş. Benim de işim var, belki bir karı buldum gidip onu düzeceğim." demişti.

Çok tartışılan sözlerinin ardından Hürriyet gazetesinden Demircan Hararlı'ya konuşan Kırca, "Çok sinirlendim, heyecanlandım ve bu sözler ağzımdan çıktı. Amacım mecazi anlamda kendimi, rahatsız olduğum hali ifade etmekti. Yanlış anlaşıldım." dedi.

Konuşmasında hata yaptığını ifade eden Kırca, şöyle devam etti: " Bunu fırsat bilen bazı insanlar bunu kullanacaklar tabii. Asıl porno filmleriyle ortada olanlar var, onlara bakıp konuşsunlar. Onlar hem de ekrandalar. Ağzımdan kaçtı biraz kaba cümleler oldu bunu kabul ediyorum. Benim tavrım kızgınlığım Kılıçdaroğlu’naydı. Bizim de işimiz var. Sırayı neden bozuyorsun da parti propagandası yapıyorsun demek istedim. Bugün seçim olsa benim partim (İşçi Partisi) CHP’ye oy vereceğiz dese CHP’ye oy veririm. Benim CHP’ye tavrım yok. Kadınlar tepki gösteriyormuş bana, benim kadar kadınlara saygılı kim olabilir? Onlar başımızın tacıdır."

'Aksu, Ergün, Poyrazoğlu'nun yüzlerine tükürüyorum'

Levent Kırca, dün(24 Aralık 2012) de Erciyes Üniversitesi Düşünce ve Tartışma Kulübü ve Türkiye Gençlik Birliği tarafından düzenlenen söyleşide Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kırca, "Sezen Aksu’yla başlayan döneklik furyası Halil Ergün’le devam etti, sonra Ali Poyrazoğlu girdi devreye ‘Hükümetin yaptıklarını çok beğeniyorum’ dedi. Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Artık bu insanların dönüşü diye bir şey olamaz. Dönmesi halinde bizim bağrımıza basmamız mümkün değildir. Benim için bunlar birer vatan hainidir" dedi.