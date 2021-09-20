Kıraathane Kitap Şenliği'ne dijital ortamda katılan dünyanın dört bir yanındaki bağımsız yayıncılarla söyleşiler K24'te

New Directions'dan Barbara Epler ile Tom Roueché söyleşti: küçük yayıncıların sorunları, küçük olmanın avantajları ve günümüz ABD yayın piyasasındaki eğilimler...

TIKLAYIN - Barbara Epler / New Directions: “Kafanda çalacak zile kulak kesilmek…”

Kıraathane Kitap Şenliğinin dijital bölümüne katılan yayınevlerinden Graywolf'un yöneticisi Fiona McCrae, kâr amacı gütmeyen bir yayınevinin nasıl olup da ayakta kalabildiğini anlatıyor...

TIKLAYIN - Fiona McCrae / Graywolf: “Kitap çeşitliliği açısından yayıncılığın altın çağındayız.”

Naveen Kishore: "Ben kendiliğimden Hintçe, Pencapça ve İngilizceyi bilerek büyüdüm. Dillerin bu akıcılığı, akışkanlığı zaten mevcuttu bizde. Dolayısıyla çeviri bizim için ikinci bir deri gibiydi; sadece profesyonel bir iş değildi."

TIKLAYIN - Naveen Kishore / Seagull: Hindistan’da kalarak küresel yayıncı olmak…

"Şu anda biraz daha kurumsallaşabilmiş gibiyiz ve düşünülenin aksine, kitap sayımızı azaltmayı hedefliyoruz. Eğer kitaplarımızı hazırlama sürecine daha yoğun emek harcayabilirsek, daha az üretim masrafıyla aynı satış rakamlarını yakalayabiliriz."

TIKLAYIN - Diego Rabasa / Sexto Piso: “Büyüdükçe yayımladığımız kitap sayısını azaltmayı hedefliyoruz!”

Julia Tsiakiris: "Bağımsız yayıncıysanız bağımsızlığınızı muhafaza etmeniz gerekiyor; bu da çok tercihiniz var demektir. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz ama bu da pahalı bir şey, bedelini ödersiniz.”

TIKLAYIN - Julia Tsiakiris / To Rodakio: “Yayıncılık dünyanın en pahalı oyuncağıdır”

Sandro Ferri: "Bizde çok sayıda bağımsız yayınevi var. İtalya’da basılan bütün kitapların yüzde ellisi küçük yayınevleri tarafından basılıyor. Ve tabii ki, bu yüzde ellinin büyük bölümü çok çok küçük ölçekli yayıncılardan geliyor."

TIKLAYIN - Sandro Ferri / Europa Editions ve E/O: “Daha fazla keşif, daha fazla kitap, daha fazla özgürlük!”

"Nobelli yazarların yayınevi açısından önemini asla azımsayamam. Bu elbette tamamen şans eseri olan bir şey. Yoksa bir grup ihtiyar İsveçlinin ne düşündüğünü, ne okuduğunu kim bilebilir ki!"

TIKLAYIN - Jacques Testard / Fitzcarraldo: “Kitap çıkarmayı sürdürmek bir görevdir”