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Kilis Kapalı Cezaevi'ndeki mahkûmlar 'can güvenliği' gerekçesiyle naklediliyor

Mahkûmların başka cezaevlerine nakil talebi kabul edildi

12 Mayıs 2016 15:02

Kilis Kapalı Cezaevi’nde yatmakta olan mahkûmlar, Suriye'nin IŞİD denetimindeki bölgeden atılan roketler nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruları değerlendiren Bakanlık 'can güvenliği' gerekçesiyle mahkûmların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesine karar verdi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) habere göre, şu ana kadar yaklaşık 20-30 kişilik bir mahkûm grubunun Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerine nakledildiği öğrenilirken, nakillerin süreceği belirtildi. 100’ün üzerinde mahkum bulunan Kilis Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumların tamamının nakil edileceği öğrenildi.

 

 

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