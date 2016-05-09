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Spor

Derbide sahaya giren taraftarın tişörtünden: Kilis halkı yalnız değildir, yastayız

Güvenlik görevlileri müdahale ederek taraftarı saha dışına çıkarttı

09 Mayıs 2016 01:18

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 77. dakikasında Beşiktaş'ın golü bulduğu anlarda Galatasaraylı bir taraftar sahanın içine girdi. Sahaya giren taraftarın tişörtünde "Kilis sahipsiz değildir. Kilis için yastayız" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cenk Tosun'un sol kanattan verdiği pasta altı pas içinde Mario Gomez'i topla buluşturdu ve Alman yıldız tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Galatasaray ceza sahası içinde bunlar yaşanırken bir Galatasaray taraftarı sahanın içine girerek orta yuvarlığı kadar geldi. Güvenlik görevlileri daha sonra müdahale ederek taraftarı saha dışına çıkarttı. Sahaya giren taraftarın tişörtünde "Kilis sahipsiz değildir. Kilis için yastayız" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

 

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