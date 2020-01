CHP: Böyle giderse Kilis boşalacak, şehir fiilen düşecek

18 Ocak'tan bu yana 49 roketin isabet ettiği Kilis’te incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Böyle giderse Kilis fiilen düşecek” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre; Öztürk Yılmaz başkanlığında İstanbul milletvekili Dursun Çiçek, Antep milletvekilleri Akif Ekici, Mehmet Gökdağ, Hatay milletvekilleri Birol Ertem ve Serkan Topal'dan oluşan CHP heyeti, Kilis'te incelemelerde bulundu.

"Sorun edilmiyor"

Kilis'in tehdit altında olduğunu söyleyen Yılmaz, “Suriye politikası baştan aşağı yanlıştı ve iflas etti, çöktü. Bunu bu noktaya getirenler utansın. Bir kentimiz maalesef böyle bir tehdit altında, kentimiz sürekli vuruluyor ama bu sorun edilmiyor” dedi.“Kentimiz sürekli vuruluyor ama bu sorun edilmiyor. Eğer böyle giderse, insanlar mecburen civar kentlere gitmek zorunda kalacak. Bu da Kilis’imizin boşalması, bir ilimizin fiilen düşmesi anlamı geliyor" ifadesini kullanan Yılmaz, “Güvenlikle ilgili, vatandaşlar, ‘Evlerimizde yatamıyoruz. Ne zaman başımıza bir bomba düşecek endişesiyle uyuyamıyoruz. Çocuklarımız ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor’ diyorlar. Eğitim yok. Bir kent düşünün, esasen sanki her şey normalmiş gibi takdim ediliyor ama her şey anormal. Kentte insan yok, her yer boş. Bu kente acilen hükümetin dönmesi gerekiyor. Sadece açıklamalarla yetinmemek lazım. Buraya gelmek ve Kilis’in derdini anlamak lazım.” diye konuştu.



"İsteseler yaparlar"



CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de asker kökenli olduğunu hatırlatarak, silahlı kuvvetlere emir verilmesi durumunda kentte güvenliğin 24 saatte sağlanacağını söyledi:

“Mesleki bilgi tecrübemize göre eğer siyasi irade silahlı kuvvetlere ‘Kilis'in güvenliğini sağlayın’ derse, silahlı kuvvetler bunu 24 saatte sağlar. Ancak siyasi iktidarın bu iradesi yok. Silahlı kuvvetlere de bu emri veremiyor. Çünkü Suriye’de bataklığa battı, taraf oldu.”