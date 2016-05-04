Kilis Valisi: "Yer çekimi var, roketler elbette yere düşecek" sözlerim çarpıtıldı

Roketatarlı IŞİD saldırılarını değerlendirirken "Abdestsiz dolaşmayın", "Süpermen değilim roketi havada yakalayamam" ve "Yer çekimi var, roketler elbette yere düşecek" gibi ifadeleri nedeniyle eleştirilen Kilis Valisi Süleyman Tapsız, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Vali Tapsız, Kilis Valiliği internet sitesinde yer alan açıklamasında ‘çarpıtma ve kasıtlı olarak’ sosyal medyada yayılan sözlerin, kentte oluşan psikolojik atmosfer kullanılarak devlet ile millet arasındaki 'güveni zedeleme' amacı taşıdığını öne sürdü.

Tapsız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde belirli medya organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde şahsımla ilgili olarak asılsız iddialara yer verilmektedir. Vatandaşlarla yapılan samimi ve beşeri sohbetlerde kullanılan bazı ifadeler, çarpıtılarak basın açıklaması yapılmış şeklinde yansıtılmaktadır. Bu tür çarpıtma ve paylaşımları kasıtlı olarak yayan odakların amacı, misafirperverliği ve hoşgörüsü ile bilinen güzide ilimizde son zamanlarda oluşan psikolojik atmosferi kullanarak devlet ve millet arasındaki güveni zedelemektir. Ancak bilinmelidir ki, bu tür nafile çabalar, milletimizin devletine olan sarsılmaz güveni ve sağduyusu sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de amacına ulaşamayacaktır."