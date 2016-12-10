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Yaşam

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi ölüm orucuna son verdi, şimdi de kent meydanına çadır kuracak!

Celal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 'Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla' Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelmişti

10 Aralık 2016 19:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin kendisi hakkındaki iddialarının aksine arkasında kimsenin olmadığını, tüm banka hesaplarının incelemeye açık olduğunu ifade ederek, "Bugünden itibaren ölüm orucuna son veriyorum. Sayın Kaymakamla konuşup kent meydanında çadır kuracağım. Ve mücadeleme böyle devam edeceğim" dedi.

"Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla" Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, 13 gündür sürdürdüğünü söylediği ölüm orucunu sonlandırdığını belirtti.

"Vatandaş olarak FETÖ'ye karşı başlattığı mücadeleye devam edeceğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben normal bir vatandaşım. Kendi bireysel tepkimi ortaya koydum. Bugünden itibaren ölüm orucuna son veriyorum. Sayın Kaymakamla konuşup kent meydanında çadır kuracağım. Ve mücadeleme böyle devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kendisi hakkında söylediği, "Birisi cebine para koyup, 'Çık bunu söyle' dediyse kimse kusura bakmasın, alır kapının önüne koyarız." sözlerinden üzüntü duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu zamana kadar hiçbir yere gidip para talebinde bulunmadım. Hiç kimseyle de işim olmaz. Ağabeyim bazı müteahhitlerin benim arkamda olduğunu söylüyor. Benim arkamda kimse yok. Bütün bankalara gidip benim hesaplarımı araştırsınlar. Bir kuruş para bulurlarsa o zaman konuşsunlar. Ben sadece FETÖ’cülere karşı yürüdüm. FETÖ’cüler zengin olacağına fakir fukara zengin olsun. Adana’da yaptığı konuşmada FETÖ’den tutuklu Nazlı Ilıcak’a sahip çıkıyor. Ona sahip çıkacağına bana sahip çıksın, vatanına, milletine sahip çıksın. Madem CHP Atatürk’ün partisi, o zaman Atatürk nasıl ki o dönemde milletine sahip çıktıysa ağabeyim de aynısını yapsın."

Kılıçdaroğlu, kendisi adına açılan bazı sosyal medya hesaplarına ağabeyini canlı yayına davet ettiği yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

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