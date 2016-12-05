Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Erdoğan'dan randevu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istedi. Kardeş Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a gönderdiği açık mektupta "Düşüncelerimi ve elimdeki bilgileri daha ayrıntılı olarak size de iletmek istiyorum. Bu yüzden sizinle görüşme arz ve talebi içindeyim" ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşine göre Erdoğan da bir Atatürk!

Celal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği açık mektup şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım, Siz AK PARTİLİ olmadan önce bir Türksünüz, Cumhuru olduğunuz insanlarla bağınız temel olarak üzerinde yaşadığımız vatandır. Bunu biliyorum. Bu vatan üzerinde her kim olursa olsun, inançları ne olursa olsun, size karşı olsalar bile onların da Cumhurbaşkanısınız. Hepimizin Cumhurbaşkanısınız. Bunu da biliyorum. Işığınızdan önderliğinizden, şefkat ve merhametinizden hepimizi eşit biçimde faydalandırmak istediğinizden ise zerre kadar şüphem yoktur. Bu ülkeye bir şans olduğunuzdan da… Vatandaş olarak “böyle gelmiş böyle gider” mantığına cepheden karşı duruşunuza hayranlığımı ayrıca bildirmek istiyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana ülkemizde yaşananları bir “Temiz Eller Hareketi” gibi algılıyorum. Buna ben vatandaş olarak kalbimle, bedenimle ve eylemimle destek olmaya çalışıyorum. Bunun bir ifadesi olarak belediyelerden ve tüm yönetim birimlerinden FETÖ yapılanması sökülüp atılsın diye geçtiğimiz günlerde Söke’den DİDİM’e protesto yürüyüşü yaptım. Açıkçası FETÖ meselesi tek başına ne AK PARTİ’nin ne de CHP veya MHP’nin meselesidir. Bu ülkemizin karşı karşıya kaldığı defedilmesi gereken beladır. Bunu ağabeyim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’na da anlatmaya çalıştım. Eylemimle ilgili olarak partiden atılmakla tehdit edildim. Bu işi onlara bırakmayıp bizzat kendim istifa ettim. Onların beni anlamasını çok isterdim aslında. Böyle olmadı. Şimdi de açlık grevindeyim. Umudum sizin önderliğinizde parti ayrımı gözetmeksizin herkesin FETÖ belasına aynı tepkiyi göstereceği günlerde. Topyekun bir vatan savunmasında… Çocuklarına haram ekmek yedirmemiş, bin lira emekli maaşıyla geçinen bir vatandaş olarak yaşadığım yerde CHP’li görünüp FETÖ’cülere kaynak sağlayan belediye başkanını ve onunun nezdinde kınadığım FETÖ’cülerin ölüm ve linç tehditlerine aldırmıyorum. Bu konuda Didim Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim bilgi ve belgelerin arkasındayım. 2 Aralık günü Beyaz TV Dinamit Programında Didim’le ilgili açıklanan bütün ifadeler ve öne sürülen düşünceler benim de ifade ve düşüncelerimdir. Düşüncelerimi ve elimdeki bilgileri daha ayrıntılı olarak size de iletmek istiyorum. Bu yüzden sizinle görüşme arz ve talebi içindeyim. Saygılarımla. Celal Kılıçtaroğlu