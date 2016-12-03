Kılıçdaroğlu'nun kardeşine göre Erdoğan da bir Atatürk!

'FETÖ'ye karşı yaptığı yürüyüş ve kardeşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle son günlerde CHP içinde tartışma yaratan Celal Kılıçdaroğlu, Beyaz TV ekranlarından yine dikkat çekici bir yorumda bulundu. Celal Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk.Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu dün akşam Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Dinamit' programına telefonla bağlandı.

Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "1989'da hacca gittiğini" ileri sürdü