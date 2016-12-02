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15 Temmuz Darbe Girişimi

Celal Kılıçdaroğlu: Abim tercihini FETÖ'den yana kullandı

"Ağabeyime de küçük bir not: Namuslu insanlar da namussuz insanlar kadar cesur olmalı"

02 Aralık 2016 13:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili, "Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam" dedi. CHP'nin kendisine destekte bulunmadığını, tercihini kendisini ihraç etmekten yana kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu karara saygı duyduğunu ancak mücadelesini sürdüreceğini dile getirirken "Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ’den yana kararını kullanmıştır" dedi.

Star'da yer alan habere göre, "Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla" Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüş ve sonrasında başladığı ölüm orucuyla gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin yorumlarda bulundu.

Kardeş Kılıçdaroğlu, "O kadar yol yürüdüm, mücadele de ettim, şimdi böyle bir karar almışlar. Saygı duyarım. Tüm bu mücadeleme rağmen CHP hiçbir adım atmamış ve kılını kıpırdatmamıştır. Sevgi gösteren de oldu tepki gösteren de tehdit eden de oldu. Fakat ben her şeye rağmen onurum ve şerefimle mücadelemi sürdürüyorum. Beni ihraç edeceklerse de etsinler. Partisiz kalabilirim ama onursuz yaşayamam." ifadesini kullandı.

Kendisinin sıradan bir vatandaş olarak fakirin fukaranın hakkını aramak amacıyla bu yola çıktığının altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağabeyim bana sahip çıkacağına, FETÖ’den yana kararını kullanmıştır. Bu konuda benim görüşüm budur. Bu durumda da çok üzgünüm. Et tırnaktan ayrılmaz derler ama demek ki et tırnaktan ayrıldı. Tepki yürüyüşümü bitirdikten sonra ölüm orucuna başladım. Bu iş sonuçlanıncaya kadar da devam edeceğim. Tüm siyasi partilerden destek almama rağmen CHP’den bir destek alamadım, üstüne de partiden ihraç edildim."

"Yürüyüş kararı aldığı günden bu yana hem telefondan hem sosyal medyadan tehditler aldığını ancak bunları önemsemediğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "Didim'de FETÖ'ye para aktaranların ortaya çıkması için verdiği mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunu" kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Başlattığım ölüm orucuna devam edeceğim. Bu mücadeleyi bırakmayacağım. Ağabeyime de küçük bir not: Namuslu insanlar da namussuz insanlar kadar cesur olmalı" diye konuştu.

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