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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: Aydın, FETÖ'den temizlenene kadar ölüm orucuna devam edeceğim

Celal Kılıçdaroğlu, Söke'den Didim'e yürüyüş başlatmıştı

30 Kasım 2016 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun, "Aydın'ın, 'FETÖ/PDY'den temizlenmesi" amacıyla Söke'den Didim'e başlattığı yürüyüş sona erdi. Yürüyüş boyunca ölüm tehditleri aldığını belirten Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından ölüm orucuna başlama kararı aldı. Konu hakkında Aydın Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör'le görüşen Celal Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada "ölüm orucuna devam "dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hadi biz saftık. CHP, FETÖ'yü biliyordu, Kılıçdaroğlu yargılanmalı" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'a böyle cevap vermişti:

CNN Türk'te yer alan habere göre, Aydın'ın 'FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim ilçesine yaptığı yürüyüşün ardından ölüm orucuna başlayan Celal Kılıçdaroğlu, Aydın Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör'le görüştü.

Güngör'le Didim Kaymakamlığında görüşen Celal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Didim Belediyesi ile 'FETÖ' arasındaki ilişkilere karşı yürüttüğü eylemle ilgili Güngör'le fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra bu konuyla ilgilenenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sayın vali yardımcımla olan görüşmemizle ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğim." dedi.

Gazetecilerin "Ölüm orucuna devam ediyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Şu anda sağlık durumum iyi. Bu iş çözülünceye kadar da ölüm orucuna devam edeceğim." yanıtını verdi.

 

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