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Kılıçdaroğlu: Nefret söylemiyle gazetecileri hedef gösterenler Dündar’a saldırının sorumlusudur!

Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Dündar'a geçmiş olsun dileklerini iletti

06 Mayıs 2016 21:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Dündar'a yapılan silahlı saldırı girişiminin ardından  "Nefret söylemleri ile işini yapan gazetecileri hedef gösterenler, Can Dündar’a yapılan saldırının sorumlusudur" dedi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklenen silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş Dündar'a isabet etmezken NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralandı. Saldırganın daha önce 'kasten yaralama'dan kaydı bulunan Sivas nüfusuna kayıtlı, 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi. Çevredeki polisler saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'teki Güvenlik Şube'ye götürüldü. 

Dündar'a "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajı şöyle:

 

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