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Can Dündar'a silahlı saldırıda saldırgana ilk müdahaleyi yapan CHP milletvekili, olay anını anlattı

"Duruşmaya ara verildiği sırada Can Dündar ve eşi ile kahve içmek için dışarı çıkmıştık"

06 Mayıs 2016 21:23

Can Bursalı

MİT TIR'ları davasının karar duruşmasında bugün hâkim karşısına çıkan ve Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın saldırıdan yara almadan kurtulmasını sağlayan isimlerden CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, saldırı öncesi ve sonrasında neler yaşandığını T24'e anlattı. 

"Karar için duruşmaya ara verildiği sırada Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'la dışarıya kahve içmeye gittiklerini" söyleyen Erkek, "Yürürken bir şahıs karşımıza çıktı ve Can Bey'i hedef alarak ateş etti. Bu arada Can Bey'in eşi ve ben müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik şahsı. Ve polis gelerek gereğini yaptı" diye konuştu. 

 

Dilek Dündar: Planlı bir saldırı
olduğunu düşünüyorum

 

Saldırgana müdahale eden Dilek Dündar da, "Bana olay o kadar tuhaf geldi ki; ben önden yürüyordum, Can arkadan geliyordu. O sırada ben silahı gördüm. Adam 'Sen vatan hainisin, seni yaşatmayacağım' dedi. Ben de üzerine yürüdüm. O sırada iki defa ateş açtı, sonra polisler geldi" dedi. "Bu saldırının planlı olduğunu düşünüyorum" diyen Dilek Dündar, "Saldırgan duruşmaya ara verildiğini biliyor sonuçta" ifadesini kullandı.

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