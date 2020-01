Can Dündar'a silahlı saldırı girişimi, NTV muhabiri hafif yaralandı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklenen silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş Dündar'a isabet etmezken NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralandı. Saldırganın daha önce 'kasten yaralama'dan kaydı bulunan Sivas nüfusuna kayıtlı, 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi. Çevredeki polisler saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'teki Güvenlik Şube'ye götürüldü. Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra kararın açıklanması için duruşma salonuna geçildi. Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül, Cumhurbaşkanı MİT TIR’larına ilişkin haber ve yazıları için hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin edip yayımlamak"tan Can Dündar'a 7 yıl, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verildi. Takdir hakkını kullanan mahkeme Dündar'ın cezasını 5 yıl 10 aya, Gül'ün cezasını 5 yıla indirdi ve temyiz için Yargıtay'a gidecek davadaki hükmü için tutuklama kararı vermedi, yurtdışı yasaklarını kaldırdı.

Saldırının ardından konuşan Can Dündar, "Kimdir, nedir bilmiyorum. Silahın bana yöneldiğini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum. Adliye içinde yıldırmaya çalışıyorlar. Dışarıda silahla yıldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Saldırı anını anlatan Dilek Dündar, "Silahı görünce üzerine gittim. O sırada ’vatan hainisin’ deyip iki defa ateş açtı. Can’ı o sırada başka bir yere kaçırdılar" dedi.

Saldırıda hafif yaralanan Yağız Şenkal, ''Can Dündar'la beraber yürüyordum ben. Bir kişi geldi yere doğru ateş etti bacaklarına doğru. İki üç el ateş etti seken kurşunlardan biri benim bacağıma geldi. Herhangi bir sıkıntı yok Can Dündar'ın durumu iyi. Kurşun benim bacağımı sıyırdı. Gayet iyiyim bir sıkıntı yok.' diye konuştu.

Can Dündar'a silahlı saldırıdan en net görüntüler:

Can Dündar'a saldırı anı İMC TV kamerasında:

Erdem Gül: Vahim bir olay

Saldırının ardından CNN Türk canlı yayınında konuşan Erdem Gül, "Gazetecilerin her zaman toplandığı alanda oluyor bu durum. Göz göre göre tabancalı bir adamın ateş etmesine ramak kalmış, ciddi bir güvenlik açığını gösteriyor bu. Twitter'dan ve diğer sosyal medya mecralarında olan tehditler her zaman vardır, onun dışında aleni bir tehdit yoktu. Ülkedeki gerilimin yarattığı bir olay bu. Şoke edici bir olay, nihayetinde geldik yargılanıyoruz, hapse de girdik. Güpegündüz adliyenin ortasında silahlı saldırıya uğramak vahim bir şey" dedi.

Erdem Gül, "Ana girişin tam karşısında bir giriş var, beton bir platform. Biz her duruşmamızda, başka duruşmalarda da gazeteci arkadaşların görüş aldıkları bölüm burası. Ayrıca biz zaten, oraya her seferinde adliyenin güvenlik bölgesinden giriyoruz" diye konuştu.

Bu kişi saldırıyı yapıyor ve hemen silahını atıp teslim oluyor. Çok garip bir olay, ama tedirgin edici.

Daha sonra Twitter'da bir açıklama yapan Erdem Gül, "Tahir Elçi de hakkında dava açılıp siyasal lince uğradı ve öldürüldü" dedi.

Can Dündar: Son anda beni uzaklaştırdılar

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Can Dündar, "Mahkemede savunmalarımızı yaptık, daha sonra dışarı çıktık. Dışarıda bir kafe var orada bekleyelim dedik, Çanakkale Milletvekili Muharrem Bey ve eşimle yürüyorduk. daha sonra biri sen vatan hainisin diyerek ateş etti. Ben kenara çekilirken sanırım eşim saldırganın üstüne atlıyor ve engelliyorlar. O sırada zaten bir el daha ateş ediyor. NTV muhabiri arkadaşımız yaralandı o sırada. Son anda beni oradan uzaklaştırdılar" dedi.

Can Dündar, "Saldırganın kimlerin cesaretlendirdiği ve beni hedef gösterdiğini biliyorum. Gazeteciler her zaman bu tür davalarda tehdit alırlar, tehditler oluyordu ama biz zaten gereken önlemleri alıyorduk. Ama bildiğiniz gibi bu tür şeylerde tam bir önlem olmuyor.

Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz şu an. Biz söyleyeceğimizi söyledik, şimdi de beraat kararının açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Can Dündar'a saldırı girişiminden görüntüler: pic.twitter.com/m5M4s8jfkR — ÇAPAMAG (@CAPAMAG) 6 Mayıs 2016

CHP'li Muharrem Erkek: Devleti yönetenler hedef gösterince bu tip sorunlar oluyor

Olay anında Dilek Dündar ile birlikte saldırganı yakalayan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, olayı şu sözleriyle anlattı:

"Adliyeden çıktık, şahıslar önümüze geçti. Bu arada Can beyin eşi yaptı, ardından ben etkisiz hale getirdim. Ama silahı bırakmıyordu. Elimi bastırıyordum ateş edemesin diye. Tekrar edecek miydi, edemeyecek miydi bilmek mümkün değildi. Bizim önümüze geçti, silahı doğrulttu. Can Dündar’dı hedef. Ateş etti, iki el ateş edildi. Özellikle devleti yönetenlerin konuşurken çok dikkat etmesi lazım. İnsanları hedef gösteriyorsanız bu tip sonuçlar yaşanıyor. Toplum çok kutuplaştı, çok gergin. Buna hep birlikte bir çözüm bulmak zorundayız."

Saldırganın ilk ifadesi: Kendim yaptım,

istesem Can Dündar'ın kafasına sıkardım

Saldırgan Mehmet Şahin, emniyetteki ilk duruşmasında şunları söyledi:

Bugün, duruşması olacağını öğrendim ve oraya gitmeye ve ona bir ders karar verdim. Şehitler hakkında ileri geri konuşuyordu. İstesem kafasına sıkardım korkutmak istedim. Silahı da alarak adliyeye gittim, sonunda teslim oldum kimseye zorluk çıkarmadım. Bir firmada montajcı olarak çalışmaya başlamış.

MİT TIR'lar haberlerine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da şikâyetçisi olduğu davada MİT TIR’larına ilişkin haber ve yazıları için hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin edip yayımlamak"tan Can Dündar'a 7 yıl, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verildi. Takdir hakkını kullanan mahkeme Dündar'ın cezasını 5 yıl 10 aya, Gül'ün cezasını 5 yıla indirdi ve temyiz için Yargıtay'a gidecek davadaki hükmü için tutuklama kararı vermedi, yurtdışı yasaklarını kaldırdı. Mahkeme "casusluk, hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamaları için beraat kararı verdi. Dündar ve Gül'e yöneltilen "FETÖ-Fethullah Gülen Terör Örgütü/PDY-Paralel Devlet Yapılanması'na yardım" iddiasına karşı ise, söz konusu edilen "örgüt" için kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı tefrik etme (ayırma) kararı verdi. Can Dündar ve Erdem Gül, MİT'e 3600 lira avukat ücreti ödeyecek.