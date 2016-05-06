Can Dündar'a saldıranın kaçmasını CHP Milletvekili Muharrem Erkek ile Dilek Dündar engelledi

Can Dündar ve Erdem Gül MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Dündar'ı hedef alarak iki el ateş eden saldırgan gözaltına alındı. Olayda yara almayan Dündar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayetçisi olduğu MİT TIR'ları davasında mahkemenin karar için ara verdiği sırada gerçekleşti.

CHP milletvekili Muharrem Erkek, saldırganın boşta kalan elini tutup boğazından yakalarken, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da kaçmasına engel olmak için saldırganı ceketinden tuttu. Yaklaşık 1 dakika saldırgan bu şekilde etkisiz hale getirilmeye çalışıldı daha sonra sivil polisler saldırgana müdahale etti.

Saldırı olayını anlatan Dilek Dündar, "Silahı görünce üzerine gittim. O sırada ’vatan hainisin’ deyip iki defa ateş açtı. Can’ı o sırada başka bir yere kaçırdılar" dedi.

Can Dündar'ın yaşadıklarına dair anlattıkları şöyle:

"Mahkemede savunmalarımızı yaptık, daha sonra dışarı çıktık. Dışarıda bir kafe var orada bekleyelim dedik, Çanakkale Milletvekili Muharrem Bey ve eşimle yürüyorduk. Daha sonra biri sen vatan hainisin diyerek ateş etti. Ben kenara çekilirken eşim saldırganın üstüne atlıyor ve engelliyorlar. Beni uzaklaştırlar. O sırada zaten bir el daha ateş ediyor. NTV muhabiri arkadaşımız yaralandı o sırada. Son anda beni oradan uzaklaştırdılar."



CHP'li Muharrem Erkek: Devleti yönetenler hedef gösterince bu tip sorunlar oluyor



Olay anında Dilek Dündar ile birlikte saldırganı yakalayan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, olayı şu sözleriyle anlattı:

"Adliyeden çıktık, şahıslar önümüze geçti. Bu arada Can beyin eşi yaptı, ardından ben etkisiz hale getirdim. Ama silahı bırakmıyordu. Elimi bastırıyordum ateş edemesin diye. Tekrar edecek miydi, edemeyecek miydi bilmek mümkün değildi. Bizim önümüze geçti, silahı doğrulttu. Can Dündar’dı hedef. Ateş etti, iki el ateş edildi. Özellikle devleti yönetenlerin konuşurken çok dikkat etmesi lazım. İnsanları hedef gösteriyorsanız bu tip sonuçlar yaşanıyor. Toplum çok kutuplaştı, çok gergin. Buna hep birlikte bir çözüm bulmak zorundayız."