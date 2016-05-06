Demirören'in Milliyet ve Vatan'ı, internet sitelerindeki Can Dündar'a saldırı haberini sildi ve...

Yıllarca Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı hedef alan silahlı saldırıya ilişkin haber Milliyet ve Vatan'ın sitesine girdikten kısa bir süre sonra Demirören ailesinin talimatı üzerine kaldırıldı. Skandalın haberleştirilmesi üzerine, saldırı, yaklaşık üç saat sonra Milliyet ve Vatan gazetelerinin internet sitelerine yeniden girdi.

Milliyet ve Vatan, Can Dündarların tutuklanması hakkındaki iddianameye ilişkin haberleri de Demirören ailesinin birinci sayfasında büyütmemişti.

Mart 2013’te Milliyet’in manşetinden yayımlanan İmralı Tutanakları haberine gösterdiği tepki nedeniyle dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradığı ve “patron” diye hitap ettiği Erdoğan’la konuşurken ağladığı konuşma kayıtlarıyla ortaya çıkan Erdoğan Demirören ve gazete yönetiminde görev alan çocuklarının Can Dündar’a ilişkin haberlere müdahale ettikleri öğrenildi.

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