Silahlı saldırı girişimine uğrayan Can Dündar: İyiyim, sorumlu hedef gösterenlerdir

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'a ateş açıldı. Ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, Can Dündar, "İyim sorumlu hedef gösterenlerdir" dedi.

Can Dündar, "Kimdir nedir bilmiyorum. Silahın bana yöneldiğini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama kimlerin hedef gösterdiğini biliyorum. Adliye içinde yıldırmaya çalışıyorlar. Dışarıda silahla yıldırmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

"Saldırganı engellemeye çalışırken bir el daha ateş etti"

Dündar, "Mahkemede savunmalarımızı yaptık, daha sonra dışarı çıktık. Dışarıda bir kafe var orada bekleyelim dedik, Çanakkale Milletvekili Muharrem Bey ve eşimle yürüyorduk. Daha sonra biri sen vatan hainisin diyerek ateş etti. Ben kenara çekilirken sanırım eşim saldırganı ittiriyor. Ve engelliyorlar. O sırada zaten bir el daha ateş eti. NTV muhabiri arkadaşımız yaralandı o sırada. Son anda beni oradan uzaklaştırdılar" diye konuştu.

"Saldırganı kimlerin cesaretlendirdiği ve beni hedef gösterdiğini biliyorum" diyen Dündar, "Yani ciddiye alınır bir şey değil, gazeteciler her zaman bu tür davalarda tehdit alırlar. Tehditler oluyordu ama biz zaten gereken önlemleri alıyorduk. Ama bildiğiniz gibi bu tür şeylerde tam bir önlem olmuyor. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz şu an. Biz söyleyeceğimizi söyledik, şimdi de beraat kararının açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Erdem Gül, "Heyet ara verdi, hâkim kararı açıklayacaktı. Bu sürenin biraz uzayacağı tahmin olunduğu için adliyeden çıkıp her zaman açıklama yaptığımız yere gittik, Can benden önce çıkmıştı, yanında eşi vardı. Gazetecilere bir şeyler söylerken Adam vatan haini diye bağırdı" dedi. Erdem Gül, özellikle iktidara yakın medya tarafından Erdem Gül olayın Can Dündar'la alakası olmadığı, adli bir vaka olduğu yolundaki haberlerle alakalı bir açıklama yaparak, "O açıklamayı saldırıdan hemen sonra yaptım. Detaylı bilgim yoktu" dedi.