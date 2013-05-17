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Politika

Kılıçdaroğlu: Müdahale Ankara’dan oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Swoboda'ya: Sözlerimi beğenmeyebilir, ‘ben katılmıyorum‘ diyebilir. Ancak, tutumu kendisine ve ifade özgürlüğüne yakışmadı

17 Mayıs 2013 12:48

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Tayyip Erdoğan ile Beşşar Esad’ı kıyaslaması nedeniyle çıkan "görüşme" krizde taraflar konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sosyalist Grup Başkanı Swoboda’ya ne dendi bilmiyorum" dedi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı karşılaştırması nedeniyle AP’nin Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda ile kriz yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brüksel’deki temaslarını tamamladıktan sonra Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'a konuştu.

Kılıçdaroğlu, Swoboda ile yaşadığı görüş ayrılığına ilişkin şunları söyledi:


"Kapalı toplantıda Swoboda, AKP’yi sert sözlerle eleştirmişti. İçeride de bir sorun yoktu. Ben de bu açıklamanın benzerini Ankara’da da yapmıştım. Bir gazeteci Swoboda yokken bana Suriye sorusu sordu; daha önce verdiğim gibi yanıt verdim. Bu arada açıklamam Swoboda’ya nasıl ulaştırıldı, ne denildi tam bilemiyorum. Bize, rahatsızlık duyduğu iletildi. Biz de katılmadık. Rahatsızlığını kabul ettirmek istedi. Kabul etmedik. Ankara’dan bir şekilde müdahale olmuştur. Başka nereden olacak? Kaldı ki AP’deyiz. İfade özgürlüğünün beşiği olan bir yer. Sözlerimi beğenmeyebilir, ‘ben katılmıyorum‘ diyebilir. Ancak, tutumu kendisine ve ifade özgürlüğüne yakışmadı."


‘Demokrasi özürlü’


Kılıçdaroğlu, “‘CHP, Türkiye’yi şikayet ediyor’ deniyor, nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu, “Yurtdışında ‘Başbakan görevini yapıyor’ deyip övecek Türkiye’ye gidince eleştirecek miyim? İnanmadığım şeyleri mi söyleyeyim?” diye yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ise Swoboda’nın tutumunu, “Demokrasi özürlü bir insan” sözleriyle değerlendirdi.

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