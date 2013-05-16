'Kılıçdaroğlu, eli kanlı bir diktatörle Erdoğan'ı kıyaslayamaz'

AP Sosyalist Grubu Başkanı Hannes Swoboda, dün Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenledikleri ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşar Esad’a benzetmesine tepki göstererek, toplantıyı terk etmişti. Bu olayın ardından ikilinin, Swoboda'nın makamında gerçekleşmesi planlanan görüşmesi de iptal edilmişti.



'Erdoğan ile Esad kıyaslanamaz'



ABHaber sitesine konuşan Swoboda, Brüksel’deki Esad kriziyle ilgili, "Erdoğan, Suriye halkına yönelik savaş ve teröre devam eden Esad'la kıyaslanamaz. AP Sosyalist Grubu Esad’ın Suriye politikasına karşıdır. Ve bir an önce yönetimi bırakmasını istiyoruz. Sivilleri katleden bir diktatörün Erdoğan ile kıyaslanması bizim savunduğumuz ilkelere terstir” dedi.



'Bizim için Esad eli kanlı bir diktatördür'



Swoboda, “Erdoğan’ı eleştirebilirsiniz, Erdoğan halkın oyuyla iktidara gelmiş birisi. Kabul etsek veya etmesek de halkın oylarına anlayış göstermek durumdayız. Erdoğan’ın politikasını kabul etmeyebilir eleştirebilirsiniz. Ama diktatörle halkın oyuyla gelen arasında büyük fark olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ayrıca AP Sosyalist Grubu’nun Esad ile ilgili duruşu ve politikası belli. Bizim için Esad eli kanlı bir diktatördür. Biran önce yönetimi bırakmalıdır. Esad ise halkın oyuyla iktidara gelen birisi değil. İki lider arasında büyük fark var. Bunu zaten yazılı açıklama yaparak ortaya koyduk. Erdoğan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklama bizce sadece yanlış anlamadır" diye konuştu.



'Misafirseniz kurallara uymak zorundasınız'



Kılıçdaroğlu’nun Esad-Erdoğan kıyaslamasını öğrendikten sonra CHP’den konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini belirten Swoboda,.”Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı geri çekmesini veya düzeltmesini istedik. Danışmanlarımız bu çerçevede bir formül bulmaya çalıştı. Ama olmadı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamayı geri çekmeyince önceden planlanan ikili görüşmemiz gerçekleşmedi. CHP Genel Başkanı bizim misafirimiz olarak buraya geldi. Grubumuza hitap etti. Logomuzun önünde böyle bir açıklamayı kabul edemeyiz. Sosyalist Grup bu konuda farklı görüşe sahip olduğu için tavır göstermek amacıyla Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemedim. Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist Grubu logosu önünde Esad-Erdoğan kıyaslamasını yapmasını kabul etmemiz mümkün değil. Misafirseniz kurallara uymak zorundasınız. AP Sosyalist Grubu’nun kuralları belli" dedi.



'CHP bölünmüş durumda'



Swoboda sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bakın. CHP’nin Türkiye’yi ileriye götürmesi, modern Türkiye için çalışması lazım. Gerilerde kalmaması lazım. CHP bölünmüş durumda. Türkiye’yi açıklığa kavuşturmak lazım. Türkiye’yi daha demokratik, Kürt sorunun çözüldüğü bir noktaya çekmek lazım. Kürt sorununun barışçı yollardan çözülmesi lazım. İç savaşa dahil olucu bir görüntü vermek iyi bir yöntem değil. CHP Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasına daha aktif olmalı engelleyici bir görünüm vermemeli. Kılıçdaroğlu yeni CHP için aslında çok çalışıyor. Bunu denedi. CHP’deki sorunları çözmeye çalışıyor. AP Sosyalist Grubu olarak bizim savunduğumuz değerler ve prensipler var. Bunlardan ödün veremeyiz. Dayanışma, sosyal değerler vs… CHP’nin iktidara gelmesi lazım. Bunun için ileriye bakan Türk halkını yanına çeken bir parti olmalı. Sonuçta şu soruyu sormak lazım. Eskisi gibi kalıp yola mı devam edeceksiniz. Yoksa ileriye bakan bir parti olarak mı yolunuza devam edeceksiniz. Eğer eskisi gibi yola devam edeceksiniz. İktidara gelmenizin çok zor olduğunu görmeniz gerek. Sonuçta CHP eğer iktidara gelmek istiyorsa değişmeli. Bu değişimi de CHP kendisi yapmak zorunda. CHP’nin yeni Anayasa ve Kürt sorunun çözümlenmesinde öncü rolü oynaması gerekiyor. Geçmişe değil ileriye bakan CHP’ye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”