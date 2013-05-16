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Politika

Kılıçdaroğlu 'Esad' yerine 'Saddam' dedi

AP yetkilileri ve gazetecilerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Esad' yerine 'Saddam' diyince parti yetkilileri tarafından uyarıldı

16 Mayıs 2013 11:48

Brüksel'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Kahvesi Brifingleri kapsamında Avrupa Parlamentosu (AP) yetkilileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediği yönündeki açıklamaları değerlendirirken Esad yerine ''Saddam'' ifadesini kullandı.

 

Parti temsilcileri uyardı


"Bize söylüyorlar. Siz Saddam'ı mı destekliyorsunuz. Hayır efendim, baskıcı hiçbir rejimi, halkına zulmeden hiçbir rejimi desteklemeyiz, ama oraya silahlı militanları da göndermeyiz" diye konuşan Kılıçdaroğlu'nu parti temsilcileri uyardı.


'Türkiye Ortadoğu ülkesi değil'


"Suriye'de yangın var, benzinle gidiyoruz olayın üstüne ve yangın Türkiye'ye sıçradı" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Ortadoğu bataklığına itilmek isteniyor. Türkiye yönünü Batı'ya dönmüş, çağdaş uygarlığa dönmüş bir ülkedir. Bir Ortadoğu ülkesi değildir, olmamalıdır" dedi.

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