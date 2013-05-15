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Politika

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Esad'a benzetti; Avrupa Parlamentosu karıştı!

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Başbakan Erdoğan'ın Beşar Esad'la kıyaslanamayacağını belirtti

15 Mayıs 2013 23:54

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip ErdoğanBeşar Esed'e benzetmesi üzerine AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda ile Kılıçdaroğlu arasında gerilim yaşandı. İkili arasındaki özel görüşme iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda ile planlanan görüşmesi gerçekleşmedi.

AP Sosyalist Grup kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Swoboda, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kıyasladığı açıklamasından rahatsızlık duydu. Swoboda'nın, Sosyalist Grup bu konuda farklı görüşe sahip olduğu için tavır göstermek amacıyla Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediği belirtildi.

 

CHP’den açıklama: Kılçdaroğlu rest çekti


Olayla ilgili CHP’nin resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. “CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan rest” başlığıyla yapılan açıklamada “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan’a yönelik eleştirilerinden rahatsız olan Swoboda ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu Swoboda ile görüşmesini iptal etti ve görüşmeye gitmedi” denildi.

Swoboda, Kılıçdaroğlu ile bugün düzenlediği ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu, şöyle konuşmuştu:

"Reyhanlı'da ölen 51 kişinin katili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstiyorsa gitsin Reyhanlı'da yurttaşlara sorsun. Hatay'da sorsun, Kırıkhan'da sorsun, Samandağ'da sorsun, İskenderun'da sorsun. O masum insanların ne günahı vardı? Kalkmış CHP'yi suçluyor, 'CHP, Esad rejimini destekliyor'. Hiçbir zaman baskıcı hiçbir rejimi desteklemedik. Tıpkı AK Parti hükümetini desteklemediğimiz gibi."

Esad ile Erdoğan'ın "baskıcı" olduklarını ve aralarında "ton farkı" bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ne fark var aralarında demokrasi açısından?" diye sormuştu.

Bu durumdan rahatsız olan Swoboda kendisine yönelik sorular bitince, bir kısmına Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Sosyalist Grup toplantısına geri dönmüştü.
 

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