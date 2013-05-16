AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda: Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi ben iptal ettim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda "Erdoğan'ın Esad’la kıyaslanmasını kabul edemezdim" dedi.

Swoboda Kılıçdaroğlu ile gerçekeltirmesi beklenen görüşme ile ilgili olarak, "Her şey aslında bence çok açık. CHP başkanı ile bir toplantımız gerçekleşti, orada belli iddialar vardı ve bunlar kabul edilemez iddialardı. Esat ile Erdoğan’ı kıyasladı, politikalarının benzer olduğunu söyledi, kişiliklerini ve temsillerini karşılaştırdı Türkiye bağlamında. Bu kabul edilemezdi. Ben de toplantımızı iptal ettim" dedi.





'CHP belli kurallara uymaya başlamalı'

"Herkes gerçeği biliyor, ben burada tartışmaya devam etmek için bulunmuyorum. Burada özgür konuşmaktan değil, saygıdan bahsediyoruz. Ben ev sahibiydim ve CHP belli kurallara uymaya alışmalı bence. Bu fikirler düşünceler hakkında bir tartışma değil. Ne tür bir kıyaslamadan bahsediyoruz. Sayın Erdoğan’ı Esad ile karşılaştırıyorsunuz ."





'Esad kıyaslaması kabul edilemez'

"İnsanlarını öldüren bir insanla bir liderle, kan akıtan bir diktatörle karşılaştırıyorsunuz. Sayın Erdoğan’ın böyle olduğunu söylemek çok doğru değil. Doğruları söylemek durumundasınız. Kritisizm yapabilirsiniz, Ak Parti’yi eleştirebilirsiniz, ancak bunu boyutlarından çıkarmamak lazım. Kıyaslarken doğru kıyaslamalara gitmek lazım. Bu sebeple ben de toplantıyı iptal ettim."



"Kılıçdaroğlu ile bu süreci nasıl ilerletebileceğimizi CHP ile kendi grubumuz arasındaki ortaklaşa çalışmaları tartışacaktım. Ancak CHP’nin geçmişte kendi fikrilerini öne sürmemesi söz konusu oldu, anayasa ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili pek çok konuda fikirler üretmedi. Türkiye’nin ciddi ve güçlü bir muhalefet partisine ihtiyacı var, her ülkenin böyle bir partiye ihtiyacı var. CHP’nin güçlü bir muhalefet olmasını istiyoruz. Bu bizim tartışacağımız konu olacaktı. Belki de bu tartışmalara devam edebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ancak benim tartışma için belirli standartlarım ve seviyelerim var."